Eks Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa Resmi Tangani Fulham, Sepakati Kontrak hingga Tiga Tahun

JawaPos.com - Fulham resmi menunjuk mantan pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa sebagai pelatih anyar mereka pada Selasa (7/8). Pelatih asal Spanyol itu menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun yang akan mengikatnya di Craven Cottage hingga musim panas 2029.

Arbeloa datang dengan pengalaman yang dibangun dari karier kepelatihan di Real Madrid, mulai dari tim akademi hingga menangani tim utama pada musim lalu.

Penunjukan itu menjadi bukti bahwa periode singkat Arbeloa di Santiago Bernabeu mampu meningkatkan reputasinya sebagai pelatih.

Arbeloa sebelumnya ditunjuk sebagai pelatih darurat Real Madrid pada awal Januari oleh Presiden klub Florentino Perez. Pelatih berusia 43 tahun itu menggantikan Xabi Alonso yang dipecat di tengah musim debutnya.

Selama menangani Los Blancos, Arbeloa memimpin 28 pertandingan di semua kompetisi dengan catatan 18 kemenangan dan dua hasil imbang. Ia juga mengalami delapan kekalahan.

Dilansir dari The Athletic, tim asuhannya mencetak 58 gol dan kebobolan 34 gol, tetapi gagal meraih trofi pada musim tersebut.

Sebagai pelatih debutan di level senior, masa depan Arbeloa di Real Madrid sempat diragukan. Timnya tersingkir dari perempat final Liga Champions oleh Bayern Munchen dengan agregat 6-4 pada April 2026.

Situasi semakin buruk setelah Real Madrid kalah di laga El Clasico 0-2 dari Barcelona pada Mei 2026. Arbeloa pun sebenarnya mengambil alih tim dalam kondisi yang sulit.

Sejumlah pemain kunci tidak cocok dengan metode kepelatihan Xabi Alonso. Laga debut Arbeloa pun sempat berakhir buruk, kalah 2-3 dari klub divisi dua Albacete di Copa del Rey.