Nico Paz Bertahan di Como, Real Madrid Lepas dengan Klausul Buy Back dan Sell On Clause

Nico Paz dikabarkan tetap bertahan di Como setelah negoisasi dengan Real Madrid. (IG @nicopaz1o)
JawaPos.com - Como akhirnya mengamankan jasa Nico Paz secara permanen dari Real Madrid. Kabar itu dipastikan setelah pakar transfer Fabrizio Romano mengumumkan status Here We Go, yang menandakan seluruh proses negosiasi telah mencapai kesepakatan.
Klub Serie A Como mengeluarkan dana sebesar 60 juta euro untuk menebus gelandang muda asal Argentina itu. Meski melepas Nico Paz, Real Madrid tetap menyisipkan sejumlah klausul penting yang membuat mereka masih memiliki kendali terhadap masa depan sang pemain.
Salah satu poin utama dalam kesepakatan ini adalah adanya buy back clause. Klausul tersebut memungkinkan Real Madrid membeli kembali Nico Paz dari Como dengan nilai 80 juta euro.
Hak tersebut berlaku selama satu tahun ke depan, sehingga Los Blancos masih memiliki kesempatan membawa pulang pemain berusia 21 tahun itu apabila perkembangannya sesuai harapan. Selain itu, Real Madrid juga memasukkan sell on clause dalam perjanjian transfer.
Artinya, apabila Como memutuskan menjual Nico Paz ke klub lain di masa mendatang, klub asal ibu kota Spanyol tersebut akan menerima persentase tertentu dari nilai penjualan.
Keputusan Como untuk menginvestasikan dana besar menunjukkan besarnya kepercayaan klub terhadap potensi Nico Paz. Sejak bergabung, dia mampu menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan menjadi salah satu pemain muda yang mencuri perhatian sepanjang musim lalu.
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Di balik rampungnya transfer ini, terdapat peran penting pelatih Como Cesc Fabregas bersama presiden klub Mirwan Suwarso. Menurut laporan Fabrizio Romano dan Gianluca Di Marzio, keduanya bekerja intensif dalam 24 jam terakhir untuk menyelesaikan seluruh detail kesepakatan dengan Real Madrid.
Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Como berhasil mempertahankan salah satu aset terbaiknya sekaligus memberikan kepastian bagi proyek jangka panjang yang tengah dibangun klub.
Bagi Real Madrid, kesepakatan ini juga dinilai menguntungkan. Selain memperoleh pemasukan yang besar dari transfer permanen, mereka masih memiliki peluang membawa kembali Nico Paz melalui klausul buy back apabila performanya terus meningkat.
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