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Bramasta JP
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.06 WIB

Tchouameni Siap Potong Gaji Demi Gabung Manchester United, Real Madrid Belum Beri Lampu Hijau

Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni. (Thearon W. Henderson/AFP) - Image

Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni. (Thearon W. Henderson/AFP)

JawaPos.com - Gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni dikabarkan oleh Fabrizio Romano siap melakukan pemotongan gaji demi bergabung dengan Manchester United di bursa musim panas ini.

Sebelumnya pakar transfer TEAMTalk Graeme Bailey juga telah melaporkan bahwa pasukan Setan Merah Manchester United telah menjalin komunikasi dengan agen pemain Real Madrid itu. Tchouameni sukses membuktikan penampilan gemilang bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026.

Perburuan gelandang Real Madrid Tchouameni sebagai projek pencarian pengganti Casemiro yang meninggalkan Old Trafford. Selain itu, Manchester United asuhan Michael Carrick juga harus mencari gelandang tambahan akibat cedera jangka panjang yang dialami Manuel Ugarte.

Dalam saga transfer Tchouameni ini, Real Madrid disebut-sebut bakal mematok harga lebih dari EUR 100 juta untuk pemain berkebangsaan Prancis tersebut. Fabrizio Romano menyebut bahwa Tchouameni merupakan target impian Manchester United

Jurnalis asal Italia itu juga menyebutkan bahwa besaran gaji sang pemain dan upaya meyakinkan Los Blancos untuk melepasnya merupakan dua hambatan utama meski sang pemain merupakan incaran paling masuk akal.

Menurut dia, hingga saat ini, di internal Manchester United, Tchouameni selalu dipandang sebagai rekrutan yang sempurna untuk lini tengah. Dia merupakan pemain hebat, bermentalitas elite, dan berkelas dunia.

"Jadi, mereka menganggap Tchouameni sebagai pengganti yang sempurna bagi Casemiro. (Sayangnya untuk hambatan) utamanya mencakup dua topik," terang Fabrizio Romano.

“Yang pertama adalah soal gaji. Tchouameni menerima gaji yang sangat besar di Real Madrid, dan saat ini, kabarnya Manchester United sudah menegaskan kepada pihak-pihak terdekat bahwa satu-satunya cara agar kepindahan bisa terjadi adalah dengan negosiasi gaji yang berbeda," lanjut dia.

“Yang kedua adalah dikubu Real Madrid. Saat ini, Manchester United belum mendapatkan lampu hijau dari Real Madrid untuk memulai negosiasi terkait Tchouameni. Sejauh ini, mereka belum menerima sinyal apa pun dari Madrid yang mengarah pada kesediaan untuk duduk bersama dan mencoba mencapai kesepakatan. Jadi, pertanyaannya, mungkinkah dia (Tchouameni) menjadi rekrutan impian bagi United?” tutur Fabrizio.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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