Michael Olise Bikin Bayern Munchen Waswas, Real Madrid Siap Pecahkan Rekor Transfer

Pemain Bayern Munchen asal Prancis Michael Olise (Bein Sports)
JawaPos.com - Michael Olise menjadi salah satu nama yang paling ramai diperbincangkan pada bursa transfer musim panas 2026. Penampilan impresifnya bersama Bayern Munchen sepanjang musim lalu membuat sejumlah klub elite Eropa mulai bergerak, termasuk Real Madrid.
Real Madrid dikabarkan siap menggelontorkan dana fantastis demi mendapatkan jasa Michael Olise. Di tengah derasnya rumor tersebut, Olise disebut telah meminta pertemuan langsung dengan petinggi Bayern Munchen.
Menurut laporan media Spanyol AS, Michael Olise ingin memperoleh kejelasan mengenai masa depan bersama klub asal Jerman Bayern Munchen. Permintaan itu muncul setelah spekulasi mengenai kepindahannya semakin berkembang dalam beberapa pekan terakhir termausk ke Real Madrid.
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Bayern pun disebut ingin mengetahui secara langsung keinginan sang pemain sebelum mengambil langkah lebih jauh. Saat ini Olise masih fokus membela Timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Namun, pembicaraan mengenai masa depannya diperkirakan akan dilakukan setelah tugasnya bersama Les Bleus berakhir.
Real Madrid menjadi klub yang paling serius dikaitkan dengan mantan pemain Crystal Palace tersebut. Los Blancos bahkan disebut siap mengajukan penawaran sekitar 190 juta poundsterling atau setara lebih dari Rp 4 triliun demi memboyong Olise ke Santiago Bernabeu.
Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan menjadikan Olise sebagai salah satu target utama pada bursa transfer kali ini. Manajemen klub melihat pemain sayap itu sebagai sosok yang memiliki kualitas untuk memperkuat lini serang dalam jangka panjang.
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Selain itu, Real Madrid juga mempertimbangkan Olise sebagai alternatif jika proses negosiasi kontrak baru Vinicius Junior tidak mencapai kesepakatan. Olise dinilai memiliki karakter permainan yang cocok dengan gaya bermain Real Madrid.
Kecepatan, kreativitas, kemampuan melewati lawan, hingga produktivitasnya dalam mencetak gol dan assist menjadi alasan utama ketertarikan klub ibu kota Spanyol tersebut. Di level internasional, Olise juga menunjukkan performa menjanjikan bersama Timnas Prancis.
Dia sempat memberikan assist kepada Kylian Mbappe saat Prancis mengalahkan Senegal 3-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Momen itu semakin memperkuat anggapan bahwa keduanya dapat menjadi duet berbahaya jika kembali bermain bersama di level klub.
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