Kylian Mbappe Buka Suara! Respons Komentar Rasis Senator Paraguay Jose Luis Chilavert di 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tensi panas laga 16 besar Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Paraguay (5/7) ternyata tidak selesai di lapangan. Di luar lapangan, tepatnya di platform media sosial, perseteruan beberapa pihak dari kedua negara terjadi.

Mulai dari komentar rasis legenda Paraguay Jose Luis Chilavert dengan ketua Federasi Sepak bola Prancis Philippe Diallo hingga yang terbaru antara Senator Paraguay Celeste Amarilla dengan kapten-striker Perancis Kylian Mbappe.

Perseteruan terakhir dimulai dari komentar bernada rasis Amarilla di X yang ditujukan ke Mbappe. Seperti dikutip The Guardian, Amarilla berkomentar atas tindakan kapten Perancis saat melawan Paraguay.

”Orang Kamerun yang terjajah, yang mati-matian mencoba menyamar sebagai orang Prancis. Orang kasar yang belum belajar menulis,” tulis Amarilla.

Mbappe pun tidak tinggal diam atas komentar rasis itu. Pemilik julukan Donatello tersebut balas menyebut Amarilla sebagai sosok perempuan Paraguay yang hina.