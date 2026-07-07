Prediksi Timnas Argentina vs Mesir di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Duel Messi dan Salah berebut Tiket Perempat Final

JawaPos.com - Babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan yang layak dinantikan. Timnas Argentina akan berhadapan dengan Timnas Mesir di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, Selasa (7/7) pukul 23.00 WIB.

Laga Timnas Argentina vs Mesir menjadi salah satu pertandingan paling menarik karena mempertemukan dua tim dengan karakter permainan berbeda. Laga piala dunia ini juga sekaligus menghadirkan duel dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Mohamed Salah.

Timnas Argentina dipimpin Messi datang ke fase gugur dengan status sebagai juara bertahan sekaligus salah satu kandidat kuat untuk kembali mengangkat trofi piala dunia. Sementara itu, Salah bersama Mesir menciptakan sejarah baru setelah berhasil menembus babak 16 besar dan menjadi salah satu kejutan terbesar dalam turnamen tahun ini.

Tim asuhan Lionel Scaloni memiliki modal yang sangat baik menjelang pertandingan tersebut. La Albiceleste berhasil melewati hadangan Tanjung Verde pada babak sebelumnya melalui laga yang berlangsung hingga perpanjangan waktu.

Meski harus bekerja keras selama 120 menit, kemenangan itu memperpanjang tren positif Argentina yang kini mencatat delapan kemenangan beruntun di semua kompetisi. Produktivitas lini depan Argentina juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka begitu diunggulkan.

Dalam delapan kemenangan tersebut, Messi dan kolega selalu mampu mencetak sedikitnya dua gol di setiap pertandingan. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Argentina memiliki variasi serangan yang sulit dihentikan lawan.

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Sepanjang fase grup hingga babak gugur, Argentina tampil cukup konsisten. Mereka membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Islandia, kemudian mengalahkan Aljazair 3-0 sebelum menundukkan Austria 2-0.

Pada pertandingan terakhir grup, Argentina kembali menunjukkan kualitasnya dengan menang 3-1 atas Yordania. Meski sempat mendapat perlawanan sengit dari Cape Verde pada babak 32 besar, pengalaman bermain di pertandingan besar membuat Argentina mampu mengatasi tekanan dan memastikan tiket ke babak 16 besar.