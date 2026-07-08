Manchester United dan Newcastle Berebut Felix Nmecha, Dortmund Pasang Harga Selangit

Gelandang Borussia Dortmund, Felix Nmecha. (Hendrik Deckers/Borussia Dortmund)
JawaPos.com – Manchester United siap bersaing dengan Newcastle United untuk mendatangkan bintang yang tengah naik daun milik Borussia Dortmund, Felix Nmecha, yang berhasil tampil konsisten sepanjang musim 2025/2026.
Setan Merah saat ini tengah berupaya memperkuat lini tengah dengan memprioritaskan belanja beberapa pemain di musim panas ini dan bahkan telah menyepakati transfer untuk merekrut maestro asal Brasil yang bermain bersama Atalanta, Ederson.
Namun, tim asuhan Michael Carrick masih berhasrat mendatangkan setidaknya satu gelandang lagi, dan sebagaimana dikonfirmasi kemarin oleh pakar transfer TEAMTalk, Graeme Bailey—nama Nmecha masuk dalam radar INEOS.
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“Pemain berusia 25 tahun yang tampil mengesankan bersama timnas Jerman di Piala Dunia ini masuk dalam daftar kandidat utama incaran United, bersanding dengan nama-nama seperti Andrey Santos dari Chelsea dan Aurelien Tchouameni dari Real Madrid,” tulis laporan tersebut.
Diketahui bahwa bintang Brighton, Carlos Baleba, juga menjadi incaran, begitu pula duo Bournemouth, Alex Scott dan Tyler Adams yang sangat panas dibicarakan pada pasar bursa transfer kali ini..
Sementara itu, Newcastle juga berhasrat mendatangkan tambahan kekuatan di lini tengah menyusul penjualan Sandro Tonali ke Tottenham serta ketidakpastian masa depan Bruno Guimaraes, yang membuat Nmecha kini jadi rebutan dua klub Liga Inggris ini.
Menurut kabar terbaru dari media Jerman, BILD, sebagaimana dikutip oleh Sport Witness, Nmecha terus menjadi pusat perhatian banyak klub papan atas, dan Liga Inggris tampaknya menjadi tujuan yang paling menguntungkan bagi sang pemain.
Sebagai mantan punggawa Manchester City, Nmecha terbuka untuk kembali ke Inggris, dan laporan tersebut menyebutkan bahwa Setan Merah serta The Magpies berada di barisan terdepan dalam perburuan tanda tangannya.
Namun, dibutuhkan biaya fantastis untuk memboyongnya dari Dortmund. BILD menambahkan bahwa Die Borussen akan mematok harga selangit sebesar EUR 120 juta untuk maestro lini tengah yang memiliki tinggi 190 cm itu.
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