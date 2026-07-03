Ivar Jenner Latihan Bersama Mees Hilgers dan Eks Pemain Manchester United, Isyaratkan Musim Depan Kembali Bermain di Liga Eropa

Ivar Jenner. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mulai mempersiapkan diri menyambut musim kompetisi baru.
Pemain berusia 22 tahun itu terlihat menjalani latihan mandiri di Belanda bersama sejumlah nama yang sudah tidak asing di sepak bola Eropa.
Dalam sesi latihan yang berlangsung di lapangan S.V. RAP, Amstelveen, Belanda, Ivar tampil mengenakan jersey tandang Timnas Indonesia. Ia berlatih bersama bek FC Twente, Mees Hilgers, serta dua mantan pemain Manchester United, Donny van de Beek dan Timothy Fosu-Mensah.
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Kebersamaan mereka menarik perhatian publik, terutama karena seluruh pemain tersebut memiliki kedekatan sebagai pesepak bola keturunan Indonesia maupun Belanda yang pernah berkarier di level tertinggi sepak bola Eropa.
Meski hanya berupa latihan bersama di masa jeda kompetisi, momen itu menunjukkan keseriusan Ivar dalam menjaga kondisi fisiknya.
Di sisi lain, masa depan Ivar Jenner juga mulai menjadi perbincangan.
Gelandang Timnas Indonesia itu dikabarkan akan kembali melanjutkan karier di kompetisi Eropa setelah mengakhiri masa kebersamaannya dengan Dewa United.
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Pada paruh kedua musim Liga 1 2025/2026, Ivar memperkuat Dewa United dengan status pinjaman.
Selama berada di klub tersebut, ia tampil dalam 14 pertandingan Liga 1 dan menyumbangkan satu assist. Selain itu, Ivar juga mencatatkan satu penampilan di ajang AFC Challenge League.
Meski tidak selalu menjadi pilihan utama, kehadiran Ivar memberikan tambahan kualitas di lini tengah Dewa United.
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