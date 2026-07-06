Manchester United Bidik Andrey Santos, Chelsea Siap Melepas dengan Harga Cocok

Pemain Chelsea Andrey Santos dikabarkan menjadi target Manchester United. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com - Manchester United terus berburu gelandang tengah baru. Pemain Chelsea Andrey Santos dikabarkan menjadi target selanjutnya bagi Setan Merah dengan syarat mendapatkan posisi sebagai pemain inti di tim asuhan Michael Carrick.
Kabar ini dibongkar pakar transfer The Athletic David Ornstein. Dia menyebut Menchester United telah menunjukkan minat untuk mendatangkan Andrey Santos pada bursa transfer musim panas ini.
Sekarang Setan Merah Manchester United dikabarkan sedang menjajaki kemungkinan perekrutan gelandang tim nasional Brasil tersebut. Di sisi Chelsea juga bersedia menjual Santos asalkan The Blues bisa mendapatkan biaya transfer yang diminta.
Karir Santos dimulai sejak 2023 lalu di kompetisi tertinggi Inggris, bergabung dengan Chelsea dan mendapat peran sebagai pelapis lini tengah setelah tampil menjanjikan di Vasco da Gama, Nottingham Forest, serta Strasbourg.
Kemudian sepanjang musim 2025/2026 yang Chelsea penuh inkonsisten, Santos mencetak tiga gol dan menyumbang lima asis dalam 43 pertandingan di semua kompetisi yang dimainkan bersama The Blues.
Sayangnya menurut jurnalis talkSPORT Ben Jacobs, tim asal Manchester tersebut harus bersaing dengan Newcastle United yang juga tertarik untuk mengakusisi jasa gelandang asal Brasil tersebut.
"Manchester United sedang menjajaki kemungkinan merekrut Andrey Santos. Gelandang berusia 22 tahun ini sebenarnya telah masuk dalam daftar opsi Setan Merah sejak musim panas lalu,” terang jurnalis sepak bola berusia 38 tahun tersebut.
"Chelsea tidak berniat menjualnya saat di bawah asuhan Liam Rosenior, namun kini mereka terbuka untuk melepasnya dengan harga yang tepat. Santos (juga) sangat ingin mendapatkan menit bermain. Pembicaraan (saga transfer Andrey Santos) saat ini sedang berlangsung dari sisi pemain, tetapi pihak Chelsea belum menerima kontak resmi apa pun (dari Manchester United dan Newcastle),” ucap dia.
Melansir FotMob, harga pasar untuk sosok bernomor punggung 17 di Stamford Bridge tersebut sekitar EUR 49.3 juta, termasuk harga yang mahal untuk seorang pemain pelapis dengan kontribusi yang belum mencolok.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman