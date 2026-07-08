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Bramasta JP
Rabu, 8 Juli 2026 | 15.20 WIB

Manchester City Resmi Lepas Nathan Ake ke Fenerbahce

Nathan Ake dilepas Manchester City menuju Fenerbahce. (Manchester City) - Image

Nathan Ake dilepas Manchester City menuju Fenerbahce. (Manchester City)

JawaPos.com – Manchester City telah mengonfirmasi kepergian Nathan Ake dari Stadion Etihad di bursa transfer musim panas ini. Bek serba bisa asal Belanda tersebut resmi bergabung dengan Fenerbahce dalam kesepakatan senilai GBP 7 juta.

Raksasa Liga Turki ini mengumumkan pada pekan lalu bahwa sudah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek asal Belanda itu, namun waktu pengumumannya mengejutkan pihak Man City karena sumber internal klub menyebut kesepakatan belum sepenuhnya rampung.

Sehari kemudian, The Citizens akhirnya mengumumkan kepergian Ake, sekaligus mengakhiri masa baktinya selama enam tahun di Kota Manchester yang berhasil mempersembahkan empat gelar Liga Premier, Liga Champions, dua Piala FA, dan dua Piala Carabao.

Nilai transfer bek yang kini berusia 31 tahun tersebut dapat meningkat menjadi GBP 8,5 juta dengan adanya klausul tambahan serta bonus-bonus yang disertakan pada kontrak yang ditawarkan.

Kepergian dari Ake ini dipertegas dengan pernyataan perpisahan sang pemain di hadapan media yang merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari City yang dipenuhi dengan momen indah seperti treble winner.

"Merupakan suatu kehormatan bisa berseragam Manchester City selama enam tahun terakhir, dan saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari tim yang istimewa ini," ujar pesepak bola lulusan akademi Chobam itu.

"Saya telah berkembang pesat di sini, baik sebagai pemain maupun pribadi, dan saya berterima kasih atas masa-masa yang saya lalui bersama klub ini. Saya akan selalu mengenang momen-momen indah di sini.

“Terutama saat meraih treble, menjadi bagian dari empat gelar (beruntun) juara Premier League dalam tim yang mencetak sejarah, serta memenangkan Carabao Cup dan FA Cup di musim terakhir saya bersama klub.

"Meski kini saya akan melangkah ke babak baru (dengan bergabung Fenerbahce), saya sangat bangga dengan segala pencapaian kita bersama, dan City akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya," tutup Ake.

Editor: Edi Yulianto
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