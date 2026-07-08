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Bramasta JP
Rabu, 8 Juli 2026 | 15.14 WIB

Giovanni Carnevali Ungkap Juventus Masih Kejar Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani menjadi pemain pinjaman Juventus. (Dok. Juventus) - Image

Randal Kolo Muani menjadi pemain pinjaman Juventus. (Dok. Juventus)

JawaPos.com - CEO Juventus Giovanni Carnevali angkat bicara mengenai negosiasi berlarut Bianconeri dengan Paris Saint-Germain terkait transfer penyerang tengah baru incaran mereka, Randal Kolo Muani.

Presiden baru klub ini mengakui masih ada selisih yang cukup besar antara harga yang diminta dan tawaran yang diajukan. Dia menyatakan, tidak tepat bagi Juventus hanya berfokus pada pemain asal Prancis tersebut.

Upaya Si Nyonya Tua ini sedang mencari penyerang tengah baru setelah resmi berpisah dengan Dusan Vlahovic, yang kontraknya sudah berakhir di kota Turin sejak (30/6) dan sekarang memasuki pasar agen bebas.

Selama beberapa minggu terakhir, berbagai laporan di media Italia mengaitkan Juventus yang berupaya mengakusisi Kolo Muani. Dia sempat menjalani masa peminjaman sukses bersama Bianconeri pada paruh kedua musim 2024/2025 dengan mencetak delapan gol dalam 16 laga.

Dalam laporan Football Italia menyebutkan, tawaran Juventus untuk kesepakatan pinjaman yang disertai potensi kewajiban pembelian dengan total nilai EUR 33 juta telah ditolak, dan pihak PSG bersikeras mematok harga sebesar EUR 40 juta.

Dalam wawancara pada Selasa (7/7) waktu Italia, Carnevali mengonfirmasi adanya selisih antara tawaran dan harga yang diminta. Dia menyatakan bahwa Juve sedang mempertimbangkan beberapa opsi striker lain.

"Terkait Kolo Muani, tuntutan harga (dari PSG) belum diturunkan dan kami belum menaikkan tawaran, namun kami terus berupaya keras untuk mewujudkannya (di transfer musim panas ini)," ujar Carnevali kepada Sky Sports.

"Saya tidak akan hanya berfokus padanya (Kolo Muani). Jika ada selisih yang besar, kami harus melakukan penilaian yang tepat (untuk mencari opsi lain). Kami berusaha mengambil langkah terbaik,” lanjut dia.

Carnevali juga mengonfirmasi bahwa dia juga tidak bertemu dengan Vlahovic untuk membahas potensi perpanjangan kontrak dan menyebutkan Alexander Sorloth termasuk dalam daftar alternatif untuk striker baru selain Kolo Muani

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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