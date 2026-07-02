Juventus Tuntaskan Transfer Jeff Ekhator dari Genoa dalam Negosiasi 48 Jam

JawaPos.com – Juventus resmi mendatangkan Jeff Ekhator dari Genoa dengan harga sekitar EUR 16 juta ditambah bonus. Kesepakatan itu terwujud setelah negosiasi berlangsung intensif dalam 48 jam terakhir cepat, hingga akhirnya rampung sepenuhnya pada Rabu (1/7) waktu Italia.

Transfer ini terjadi hanya beberapa minggu usai penyerang berbakat yang masih berusia 19 tahun itu melakoni debutnya bersama timnas senior Italia dalam pertandingan persahabatan melawan Yunani pada 8 Juni lalu.

Meski memiliki darah Nigeria dan lahir di Genoa, penyerang bernomor punggung 21 di ruang ganti Stadion Luigi Ferraris itu lebih memilih membela Italia di level internasional serta mencatatkan penampilan pertamanya bersama timnas senior pada Juni 2026.

Kini namanya kian melambung di pasar transfer Serie A, tak menunggu waktu lama pihak Bianconeri mengonfirmasi resmi mengamankan jasanya dan rincian keuangan pembelian sang pemain terbuka karena terdaftar di bursa saham sehingga memerlukan transparansi terkait hal ini.

“Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah tercapainya kesepakatan dengan Genoa CFC untuk akuisisi permanen hak registrasi pemain Jeff Osayuki Ekhator dengan nilai EUR 16 juta,” buka pernyataan resmi ini.

“Nilai transfer akan dibayarkan dalam kurun waktu tiga tahun buku, ditambah biaya tambahan hingga EUR 400 ribu. Selain itu, bonus hingga maksimal EUR 2 juta juga ditetapkan berdasarkan pencapaian target performa sang pemain."

“Juventus dan sang pemain telah menandatangani kontrak kerja resmi yang berlaku hingga 30 Juni 2031,” tutup pernyataan resmi mengenai nilai transfer Ekhator ke kota Turin di bursa panas musim ini.

Penyerang yang memiliki tinggi 188 cm ini merupakan produk akademi muda Genoa yang meniti karier melalui berbagai jenjang hingga akhirnya menjadi anggota tetap skuad utama pada musim panas 2024 lalu.