Alexander Sorloth Bungkam Soal Rumor ke Juventus, Negosiasi dengan Atletico Madrid Melambat

Striker Atletico Madrid, Alexander Sorloth. (Marta Fernandez Jimenez/Shutterstock)
JawaPos.com – Striker Atletico Madrid, Alexander Sorloth menolak berkomentar apapun mengenai spekulasi yang mengaitkan kepindahannya ke Juventus pada bursa transfer musim panas 2026 ini.
Sementara itu pembicaraan serta negosiasi perekrutan yang sudah dilakukan antara Bianconeri dan Los Colchoneros telah melambat dalam beberapa pekan terakhir sejak dimulainya gelaran Piala Dunia 2026.
Setelah tampil bersama timnas Norwegia yang sukses mengalahkan Senegal 3–2 di Piala Dunia pada Selasa (23/6) lalu, Sorloth enggan menjawab pertanyaan spesifik tentang potensi kepindahannya ke raksasa Serie A.
“Tidak ada (komentar mengenai rumor ke Juventus), mengapa? Tidak ada yang perlu dikatakan (di sini). Saya tidak ada komentar,” tegas penyerang berusia 30 tahun yang memiliki postur tegap setinggi 195 cm itu.
Kabar terbaru, pakar transfer asal Italia, Matteo Moretto telah mengkonfirmasi lewat unggahan YouTube bahwa Sorloth telah mencapai kesepakatan personal dengan Juventus untuk kontrak tiga tahun, namun Bianconeri belum mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid.
“Harga yang diminta Atletico berkisar antara 30 juta hingga 35 juta Euro, tetapi sejak Giovanni Carnevali mengambil alih negosiasi setelah menggantikan Damien Comolli sebagai petinggi Juventus, kontak antara kedua klub menjadi berkurang,” kata Moretto.
Selain Sorloth, Juventus mengangkat nama Randal Kolo Muani sebagai target lain bagi lini serang Si Nyonya Tua saat ini. Juara Serie A 36 kali itu juga diperkirakan akan melakukan upaya terakhir untuk merayu Dusan Vlahovic untuk bertahan di Turin.
Opsi lain yang dimiliki anak asuhan Luciano Spalletti ada Jonathan David, yang berhasil mencetak hattrick untuk timnas Kanada saat menang 6 – 0 atas Qatar, Jumat (19/6), walaupun saat bermain untuk klub sang ujung tombak tampil kurang memuaskan musim lalu.
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