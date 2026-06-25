Bursa Transfer Liga Inggris Memanas! Liverpool Siap Tikung Newcastle United Lagi, Kini Bidik Wonderkid Belanda Kees Smit

Wonderkid AZ Alkmaar, Kees Smit. (Dok. talkSPORT)
JawaPos.com – Liverpool berpotensi menambah kesengsaraan Newcastle United setelah menyatakan siap bersaing untuk perburuan gelandang bertalenta asal Belanda, Kees Smit yang tampil memukau sepanjang musim 2025/2026 bersama AZ Alkmaar.
Para petinggi Newcastle kemungkinan besar merasa gerah melihat Liverpool terus-menerus ikut memantau pemain yang diminatinya, termasuk menyerobot target transfer mereka, seperti Hugo Ekitike pada musim panas lalu.
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Selain itu, The Reds juga membuat gejolak saga transfer Alexander Isak yang sempat melakukan aksi mogok bergabung dengan The Magpies demi memuluskan kepindahannya ke Anfield dengan memecahkan rekor transfer Liga Inggris dengan harga GBP 125 juta tahun lalu.
Sementara pada musim pana 2026 ini, tim asal Merseyside sudah mengungguli pasukan upon Tyne saat berhasil mengakusisi Victor Munoz dari Osasuna, di mana Newcastle sempat melakukan pembicaraan untuk perekurtannya
Tim asuhan Andoni Iraola sukses bergerak cepat dengan mengaktifkan klausul pelepasan winger berbakar Spanyol tersebut senilai GBP 34,5 juta, sehingga memastikan kepindahannya ke Anfield.
Akan tetapi, persaingan Liverpool dan Newcastle akan kembali terjadi untuk merekrut Smit yang menarik perhatian karena sumbangan lima gol dan sembilan asis, serta membawa timnya menduduki peringkat ketujuh Eredivisie.
Awalnya, minat pada gelandang 20 tahun ini datang dari Newcastle terlebih dahulu ketika gelandang andalan The Magpies, Sandro Tonali sangat ramai di perbincangkan di bursa pasar. Tim pun merasa perlu mencari penggantinya, sehingga nama Kees Smit akhirnya muncul menjadi calon terkuat.
“Newcastle sedang memantau gelandang sensasional milik AZ (Smit) yang merupakan target jangka panjang bagi tim asuhan Eddie Howe,” tulis laporan Luke Edwards, jurnalis transfer The Telegraph.
Namun, Edwards menambahkan kabar bahwa Liverpool turut ikut memantau situasi sang wonderkid Belanda tersebut. The Reds disinyalir juga termasuk salah satu yang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran bagi Smit dalam waktu dekat.
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Di sisi lain, pakar transfer TEAMtalk, Graeme Bailey, mengungkapkan bahwa Newcastle masih berada di baris terdepan dalam perburuan pesepak bola kelahiran Heiloo yang dianggap pemain muda terbaik di negaranya ini.
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