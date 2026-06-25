Chelsea Pertimbangkan Jual Liam Delap, Newcastle United hingga Tottenham Hotspur Berebut Tanda Tangan

JawaPos.com – Masa depan Liam Delap bersama Chelsea masih belum pasti. Setelah musim debut yang mengecewakan di Stamford Bridge, kemungkinan besar ia akan di depak dari London barat di bursa transfer musim panas ini.

Ujung tombak berusia 23 tahun ini bergabung dengan Chelsea dari Ipswich Town dengan harga GBP 30 juta melalui klausul pelepasan akibat degradasi. Sayang, Delap hanya mencetak dua gol dalam 41 penampilan.

Rentetan performa buruk yang tak kunjung bangkit, beberapa kali mengalami cedera, serta persaingan dengan Joao Pedro membuatnya lebih sering menjadi penghangat bangku cadangan dan kesulitan menembus tim utama The Blues.

Meski demikian, sejumlah klub Liga Inggris tetap berminat pada jasa pesepak bola kelahiran Winchester ini dan meyakini ia mampu kembali menampilkan performa seperti saat membela Ipswich pada musim 2024/2025.

“Newcastle dan Everton masih menaruh minta pada Delap sejak sebelum bergabung dengan Chelsea dan mungkin akan menjajaki kesepakatan transfer kembali di musim panas ini, selain itu Tottenham Hotspur juga mengindikasikan ketertarikan kepada sang striker,” tulis laporan TEAMTalk.

Newcastle masih menganggap striker berkebangsaan Inggris ini sebagai tambahan amunisi lini serang yang berguna di bawah asuhan Eddie Howe, buntut dari kegagalan yang ditunjukkan rekrutan musim lalu mereka, Nick Woltemade dan Yoanne Wissa.

Sedangkan Everton juga berhasrat memperkuat lini depan menjelang musim yang kembali menantang. Masa depan Thierno Barry di Merseyside masih belum pasti di tengah minat dari RB Leipzig.

Jika penyerang asal Prancis yang tengah naik daun itu meninggalkan The Toffees, nama Delap menjadi prioritas utama dalam daftar kandidat pengganti untuk memberikan persaingan kepada Beto Betuncal.