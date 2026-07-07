Sandro Tonali Resmi Tinggalkan Newcastle United, Jadi Pemain Termahal Tottenham Hotspur

JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali memecahkan rekor transfer klub untuk kedua kalinya pada bursa transfer musim panas ini setelah resmi mengumumkan perekrutan gelandang tim nasional Italia, Sandro Tonali pada Senin (6/7). Pemain berusia 26 tahun itu diboyong dari Newcastle United dengan nilai transfer mencapai GBP 100 juta (sekitar Rp 2,4 triliun).

Sebelumnya, Newcastle sempat menolak tawaran awal Tottenham sebesar GBP 75 juta (sekitar Rp 1,8 triliun). Namun, negosiasi terus berlanjut dan akhirnya membuahkan hasil setelah Spurs mengajukan proposal kedua yang memenuhi permintaan klub asal Tyneside itu. Dilansir dari ESPN, kesepakatan akhir mencakup pembayaran langsung sebesar GBP 92,5 juta (sekitar Rp2,2 triliun), ditambah bonus performa senilai GBP 7,5 juta (sekitar Rp180 miliar) yang berkaitan dengan pencapaian klub di kompetisi Eropa.

Transfer Tonali itu melanjutkan aktivitas agresif Tottenham Hotspur di pasar pemain musim panas, setelah sebelumnya berhasil mendatangkan gelandang Mateus Fernandes dari West Ham United dengan nilai GBP 85 juta (sekitar Rp 2 triliun).

Sandro Tonali pun mengaku sangat antusias bergabung dengan Tottenham Hotspur. “Saya sangat senang berada di sini. Saat tiba di klub hari ini, rasanya luar biasa. Banyak yang mengatakan ada empat atau lima klub yang tertarik, tetapi bagi saya hanya ada satu,” ujar Tonali dikutip dari situs resmi klub.

Tonali juga mengungkapkan bahwa percakapannya dengan pelatih kepala Roberto De Zerbi menjadi faktor kunci dalam keputusannya bergabung. “Saya berbicara dengan pelatih kepala selama hampir dua jam tentang klub, para penggemar, stadion, dan gaya bermain kami. Rasanya seperti sihir karena saya langsung tahu bahwa saya harus menandatangani kontrak dengan Tottenham. Saya pernah beberapa kali menghadapi Tottenham dan selalu merasakan atmosfer luar biasa dari para pendukung mereka. Saya tidak sabar memulai musim ini,” tambahnya.

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Direktur Olahraga Tottenham Hotspur Johan Lange menyebut Tonali sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa saat ini. Lange yakin pemain asal Italia itu akan memberikan dampak besar bagi tim. “Sandro merupakan salah satu gelandang terbaik di Eropa dan kami sangat senang menyambutnya di klub ini. Ia memiliki kualitas teknik yang luar biasa, kecerdasan bermain, serta karakter kuat untuk berkembang dalam lingkungan bertekanan tinggi. Pengalamannya di level tertinggi, baik domestik maupun Eropa, akan sangat berharga bagi tim,” kata Lange.

Hal senada juga disampaikan oleh Roberto De Zerbi. Sang pelatih menilai Tonali sebagai sosok pemain spesial yang telah lama ia amati sejak masih berkembang di Brescia, klub asal kampung halamannya. “Sandro adalah pemain spesial dan perekrutan yang luar biasa bagi klub ini. Saya telah mengikutinya sejak lama, sejak ia berkembang di Brescia,” ujar De Zerbi.

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Karier profesional Tonali dimulai di Brescia, setelah sebelumnya menimba ilmu di Lombardia Uno dan Piacenza. Tonali melakoni debut profesional pada 2017 dan langsung tampil impresif dengan meraih penghargaan Pemain Terbaik Serie B. Prestasi itu kembali diraihnya pada musim berikutnya, sekaligus membawa Brescia promosi ke Serie A.