Demi Perkembangan Wonderkid, Manchester United Selangkah Lagi Pinjamkan Chido Obi-Martin ke FC Koln

Chido Obi-Martin saat berseragam Manchester United. (Sky Sports)
JawaPos.com – Manchester United dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk menjalani peminjaman wonderkid Chido Obi-Martin ke salah satu klub Bundesliga, meski sang pemain dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Carrington.
Ujung tombak yang saat ini masih berusia 18 tahun tersebut memiliki catatan luar biasa dalam hal mencetak gol. Sepanjang musim 2025/2026, ia mencetak 20 gol di berbagai kompetisi bersama tim U-18 dan U-20 Setan Merah.
Bahkan pemain muda berkebangsaan Denmark ini juga sempat melakoni debut seniornya pada Februari tahun lalu di tengah badai cedera klub, yang paling mencolok ketika ia tampil sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Tottenham.
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Secara keseluruhan, Obi telah mencatatkan total delapan penampilan bersama tim utama, dengan tujuh di antaranya terjadi di Liga Inggris. Pada Mei tahun lalu, ia menjadi pemain termuda yang tampil sebagai starter untuk Setan Merah yakni pada usia 17 tahun 156 hari.
Kini, tahap selanjutnya dalam perkembangan karier Obi tampaknya akan segera tiba. Melansir dari Football Insider menyebutkan bahwa sang wonderkid sedang melakukan pembicaraan dengan klub Jerman, FC Koln, terkait kesepakatan peminjaman selama satu musim.
“Mancheter United diyakini berpandangan bahwa sang penyerang akan mendapatkan manfaat dari masa peminjaman tersebut. Kepindahan ke FC Koln akan memberinya kesempatan untuk bermain secara reguler di Bundesliga,” tulis laporan tersebut.
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Tim bermarkas di Old Trafford ini jelas tidak berniat menyertakan opsi atau kewajiban pembelian dalam kesepakatan ini, karena mereka sangat berharap Obi dapat menjadi pemain penting bagi tim asuhan Michael Carrick di masa depan.
Sementara itu, di pihak Koln berupaya menambah daya gedor lini serang skuad mereka dengan melirik bakat dari Carrington ini. Klub Bundesliga tersebut mengantisipasi kepergian Said El Mala, yang kabarnya menjadi incaran Liverpool, Tottenham dan Newcastle.
Kini TEAMTalk juga mengungkap pembicaraan antara wakil FC Koln Cologne dengan agen Obi masih berlangsung, kesepakatan peminjaman bisa saja tercapai sepenuhnya dalam waktu dekat.
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