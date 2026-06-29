Manchester United Pertimbangkan Lepas Mason Mount, Ruben Amorim Ingin Reuni di AC Milan

Mason Mount (kiri) dan Ruben Amorim. (PA Images/Martin Rickett)
JawaPos.com – Manchester United dikabarkan siap melepas Mason Mount pada bursa transfer musim panas 2026. AC Milan disebut menjadi tujuan potensial setelah Ruben Amorim dikabarkan menginginkan reuni dengan gelandang asal Inggris tersebut.
Menurut laporan MilanPress, Amorim ingin bereuni dengan Mount setelah sang pemain kesulitan mendapatkan tempat dalam proyek jangka panjang Manchester United.
Laporan tersebut juga menyebut manajemen Rossoneri siap mendukung Amorim di bursa transfer. Sebelumnya, AC Milan dikabarkan telah menyepakati transfer Goncalo Ramos dari Paris Saint-Germain dengan nilai sekitar 70 juta euro.
"Mason Mount yang kini berusia 27 tahun merasa tidak cocok dengan proyek jangka panjang Manchester United. Amorim telah memberikan lampu hijau untuk memulai negosiasi demi membawanya ke Italia," tulis MilanPress.
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Nilai transfer sekitar 25 juta euro disebut cukup untuk memboyong Mount dari Old Trafford. Masa depan mantan pemain Chelsea itu memang masih menjadi tanda tanya setelah kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten.
Sementara itu, pakar transfer TEAMtalk, Fraser Fletcher, sebelumnya juga melaporkan bahwa Manchester United bersedia mempertimbangkan setiap tawaran yang masuk untuk Mount pada musim panas ini.
Namun, skenario peminjaman disertai opsi pembelian dinilai lebih realistis. Pasalnya, gaji Mount yang mencapai sekitar 250 ribu poundsterling per pekan menjadi kendala bagi klub-klub peminat.
Jika ingin bergabung dengan AC Milan secara permanen, Mount kemungkinan harus bersedia menerima pemotongan gaji. Karena itu, kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian diperkirakan menjadi solusi terbaik bagi semua pihak.
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