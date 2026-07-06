Belum Puas Belanja Pemain, Tottenham Kini Bidik Wonderkid Bournemouth Eli Junior Kroupi

Striker naik daun Bournemouth, Eli Junior Kroupi. (Dok talkSPORT)
JawaPos.com – Belum puas! Tottenham Hotspur kembali bersiap transfer besar lagi dalam upaya memenangkan perburuan wonderkid Bournemouth, Eli Junior Kroupi, sosok penyerang serba bisa naik daun yang ramai diperebutkan di pasar transfer.
Meski telah mendatangkan Mateus Fernandes dan Sandro Tonali, yang menyusul kedatangan Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, serta Martin Dubravka, Spurs masih berniat untuk memperkuat skuad Roberto De Zerbi demi menatap musim 2026/2027.
Pihak manajemen The Lilywhites terus berkomitmen penuh untuk mendukung pelatih kepala baru dengan investasi besar di bursa transfer musim panas ini setela belanja pemain bertahan dan gelandang baru, kini fokusnya beralih untuk memperkuat lini serang.
Untuk spesifik posisinya, tim asal London utara ini sangat ingin mendatangkan pemain sayap kiri dan penyerang tengah papan atas setelah Mathays Tel, Wilson Odobert, Dominic Solanke, serta Richarlison tampil di bawah performa terbaiknya
Sebagaimana yang telah diungkapkan TEAMtalk ada beberapa penyerang atau winger sedang diincar, Tottenham nama teratas adalah bintang AC Milan, Rafael Leao, dengan opsi lain seperti, Crysencio Summerville, Savinho, dan Cody Gakpo.
Tetapi sekarang ada opsi nama baru. Sosok lebih mudah, apalagi ia bisa mengisi beberapa posisi sehingga kini menjadi favorit untuk segera didatangkan ke stadion megah Tottenham Hotspur di musim panas ini.
“Tottenham kini juga tengah mengintensifkan pencarian penyerang tengah baru, dan pemain sensasional Bournemouth, Kroupi, muncul sebagai salah satu kandidat utama yang sedang dipertimbangkan,” laporan dari laporan TEAMTalk.
Sebelumnya, sang juara Eropa, Paris Saint-Germain memandang pemain internasional Prancis U-21 tersebut sebagai pengganti impian bagi Goncalo Ramos, menyusul kepindahan penyerang asal Portugal itu ke AC Milan.
Hingga kini, PSG disebut-sebut belum mematikan minatnya kepada Kroupi, namun Tottenham sekarang datang sebagai pesaing dan dianggap dapat menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh juara Prancis tersebut.
Meskipun Kroupi kemungkinan besar akan mengawali kiprahnya di Paris sebagai pelapis Ousmane Dembele, Spurs akan terus meyakinkan sang wonderkid dari Stadion Vitality tersebut dengan jaminan menit bermain lebih banyak.
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