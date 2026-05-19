Link Live Streaming Bournemouth vs Manchester City, Terus Mengejar atau Kasih Jalan Arsenal?

Manchester City siap susul Arsenal di puncak klasemen Premier League. (@ManCity/X).
JawaPos.com - Harapan Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris bisa pupus jika mereka gagal mengalahkan Bournemouth, yang sedang dalam performa terbaik pada Selasa (19/5) malam atau Rabu (20/5) dini hari WIB. Pertandingan krusial itu tersaji di Vitality Stadium.
Namun, keberhasilan The Citizens meraih Piala FA berkat gol brilian Antoine Semenyo diharapkan bisa meningkatkan motivasi tim asuhan Pep Guardiola menghadapi Bournemouth. The Citizens membutuhkan kemenangan di laga itu demi terus mengejar Arsenal dalam perburuan gelar juara.
Man City berhasil meraih Piala FA setelah menenggelamkan Chelsea yang penuh semangat di Wembley, menambah kesuksesan The Citizens di Piala Carabao atau Piala Liga pada Maret 2026.
Namun, Pep Guardiola tidak akan puas hanya dengan meraih gelar ganda di kompetisi domestik. Timnya masih berburu gelar Liga Premier, tetapi mereka membutuhkan bantuan tak terduga dari tempat lain untuk merebut kembali mahkota mereka.
Hasil imbang 3-3 Man City melawan Everton membuat The Gunners unggul, tetapi kemenangan 3-0 atas Palace pekan lalu berarti selisih poin mereka hanya dua poin. Namun, jarak itu makin menjauh setelah Arsenal menang tipis 1-0 atas Burnley.
Walau begitu, selisih gol masih bisa menjadi faktor penentu, dan The Citizens sedikit lebih unggul dari anak asuh Mikel Arteta dalam hal itu.
Banyak pihak memprediksi duel tengah pekan ini tidak akan mudah. Bournemouth secara luar biasa belum pernah merasakan kekalahan di liga utama sejak berpisah dengan Semenyo pada Januari lalu. Rentetan 16 pertandingan tanpa kekalahan telah melambungkan mereka ke posisi keenam setelah akhir 2025 yang sulit, di mana The Cherries hampir dipastikan akan bermain di kompetisi Eropa musim depan.
Mereka juga masih berharap mendapatkan tempat di Liga Champions, dengan finis di posisi keenam.
Man City tidak akan pernah mengandalkan Burnley di London utara, karena hasilnya The Gunners terus menjauh dari kejaran.
