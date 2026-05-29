Sukses Cetak Sejarah Bersama Bournemouth, Andoni Iraola Jadi Incaran Bayer Leverkusen

Spekulasi Andoni Iraola sebagai pelatih Manchester United. (ig @1andni)
JawaPos.com - Pelatih asal Spanyol Andoni Iraola dikabarkan tengah berada dalam tahap negosiasi lanjutan dengan klub Bundesliga, Bayer Leverkusen, setelah resmi berpisah dengan Bournemouth pada akhir musim 2025/2026. Informasi itu mencuat menyusul ketertarikan luas berbagai klub Eropa terhadap Iraola berkat performa impresifnya bersama The Cherries.
Menurut laporan Daily Mail, Iraola tengah melakukan pembicaraan langsung dengan manajemen Leverkusen untuk mengisi posisi pelatih kepala. Pelatih berusia 43 tahun itu menjadi salah satu sosok paling diburu setelah sukses membawa Bournemouth finis di posisi keenam Premier League dan mengamankan tiket ke kompetisi Eropa.
Keberhasilan itu juga menarik perhatian sejumlah klub lain. Crystal Palace termasuk di antara tim yang berminat, terutama setelah kepergian Oliver Glasner dari Selhurst Park. Namun, peluang Palace untuk mendapatkan Iraola semakin kecil seiring intensitas negosiasi dengan Leverkusen yang terus meningkat.
Selain itu, raksasa Serie A, AC Milan, juga sempat menunjukkan ketertarikan. Klub asal Italia itu tengah mencari pelatih baru setelah memecat Massimiliano Allegri akibat kegagalan tim lolos ke Liga Champions musim depan.
Iraola sendiri telah mengonfirmasi pada April 2026 bahwa dirinya akan meninggalkan Bournemouth setelah tiga musim menangani klub. Keputusan itu diambil demi membuka lembaran baru dalam karier kepelatihannya. Iraola menutup masa jabatannya dengan pencapaian bersejarah, yakni membawa Bournemouth tampil di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 127 tahun sejarah klub.
Manajemen Bournemouth pun bergerak cepat dengan menunjuk Marco Rose sebagai pengganti Iraola. Mantan pelatih RB Leipzig itu dijadwalkan mulai bertugas musim panas ini dan akan memimpin tim di ajang Liga Europa.
Sebelumnya, Iraola juga sempat dikaitkan dengan Manchester United. Namun, klub berjuluk Iblis Merah itu akhirnya memberikan kontrak dua tahun kepada pelatih interim Michael Carrick setelah berhasil mengamankan tiket Liga Champions.
Kesuksesan Iraola di Bournemouth semakin terasa istimewa karena berhasil membangun ulang skuad usai kehilangan sejumlah pemain kunci pada musim panas lalu, yaitu Dean Huijsen yang pindah ke Real Madrid, Milos Kerkez ke Liverpool, serta Ilya Zabarnyi ke Paris Saint-Germain. Sejak ditunjuk menggantikan Gary O’Neil pada Juni 2023, Iraola berhasil memikat hati suporter dengan gaya bermain yang atraktif dan progresif.
Di sisi lain, Bayer Leverkusen tengah berambisi kembali bersaing di papan atas Bundesliga setelah hanya finis di peringkat keenam pada musim 2025/2026 di bawah asuhan Kasper Hjulmand yang saat ini masih menjabat.
