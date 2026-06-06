Tottenham Hotspur Dapat Andy Robertson Gratis, Liverpool Tancap Gas Kejar Gelandang Muda Bournemouth

JawaPos.com - Tottenham Hotspur dan Liverpool menjadi dua klub yang paling banyak menyita perhatian dalam perkembangan bursa transfer terbaru. Tottenham resmi mengumumkan kedatangan Andy Robertson dengan status bebas transfer.

Bek kiri asal Skotlandia Andy Robertson mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Liverpool dan memilih melanjutkan karir di London Utara. Kehadiran Robertson dianggap sebagai tambahan penting bagi skuad Tottenham hotspurs.

Pengalaman panjangnya di kompetisi domestik maupun Eropa menjadi nilai tambah yang diharapkan dapat membantu Tottenham Hotspur bersaing di berbagai ajang musim depan. Selama membela Liverpool, Andy Robertson dikenal sebagai salah satu bek kiri terbaik di Premier League.

Konsistensinya dalam menyerang maupun bertahan membuatnya menjadi sosok penting dalam berbagai kesuksesan The Reds dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Liverpool juga tidak tinggal diam setelah resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai manajer baru. Pelatih asal Spanyol tersebut langsung dikaitkan dengan sejumlah target transfer, termasuk gelandang Bournemouth, Alex Scott.

Nama Scott bukan sosok asing bagi Iraola. Keduanya pernah bekerja sama di Bournemouth dan berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sepanjang musim lalu. Gelandang berusia 22 tahun itu disebut menjadi salah satu prioritas Liverpool dalam upaya memperkuat lini tengah. Penampilannya yang konsisten membuat banyak klub papan atas mulai menunjukkan minat.

Selain Liverpool, Manchester United dan Tottenham juga dilaporkan memantau situasi pemain yang digadang-gadang sebagai salah satu gelandang muda terbaik Inggris tersebut. Namun faktor kedekatan dengan Iraola diyakini bisa menjadi keuntungan bagi Liverpool dalam perburuan tanda tangannya.

Di sisi lain, Manchester United juga aktif mencari tambahan kekuatan untuk musim depan. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk transfer gelandang Brasil, Ederson.