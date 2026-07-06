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Bramasta JP
Selasa, 7 Juli 2026 | 00.35 WIB

Liverpool Siapkan Skema Tukar Harvey Elliott Demi Boyong Adam Wharton

Masa depan Harvey Elliott terlihat sangat tidak pasti setelah musim yang buruk saat dipinjamkan ke Aston Villa. (Dok. UEFA) - Image

Masa depan Harvey Elliott terlihat sangat tidak pasti setelah musim yang buruk saat dipinjamkan ke Aston Villa. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Liverpool dikabarkan tertarik mendatangkan Adam Wharton ke Anfield melalui potensi kesepakatan pertukaran yang melibatkan Harvey Elliott. Crystal Palace dikabarkan bakal menjual sang jenderal lapangan tengah itu.

Prioritas utama Liverpool saat ini adalah merekrut winger berlabel bintang untuk menggantikan Mohamed Salah yang sudah dipastikan hengkang dari Merseyside. Pemilik Liverpool Fenway Sports Group (FSG) berhasrat memperkuat jajaran gelandang mereka

Melansir TEAMTalk, Liverpool memiliki ketertarikan pada Adam Wharton. The Reds telah menyusun rencana cerdik untuk mengakusisi gelandang berkebangsaan Inggris tersebut pada bursa transfer musim panas.

Liverpool sedang menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan Wharton dan mempersiapkan untuk melepas Elliott ke Palace sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain,” tulis laporan tersebut.

Jika memang transaksi ini terjadi akan sangat menguntungkan bagi The Reds. Sebab, Elliott sudah tersingkir dari skuad utama sejak musim 2025/2026 dan sudah menjalani musim pinjaman di Aston Villa

Gelandang serba bisa ini dianggap tidak memenuhi kriteria yang diperlukan agar klausul pembelian wajib The Villans menjadi aktif. Menatap musim baru ini, pesepak bola 23 tahun itu kembali ke Anfield.

Kabar ini semakin diperkuat dengan eks jurnalis MailSports dan SkySports yang kini menjadi bagian dari This Is Anfield Danny Gallagher menegaskan, ada rencana saga transfer ini melalui unggahan di X pribadi, @Danny7Gallagher.

"Saya mendapat informasi bahwa Liverpool sedang mengkaji kepindahan Harvey Elliott ke Crystal Palace sebagai bagian dari kesepakatan untuk Adam Wharton, meskipun Iraola masih ingin menilai apakah kepergian sang pemain memang diperlukan,” terang dia.

Apabila The Reds benar-benar berhasil menambahkan Wharton ke dalam skuad Andoni Iraola, akan menjadi transfer krusial untuk mencari rekan duet Ryan Gravenberch yang kehilangan partner di lini tengah karena ketidakkonsistenan Alexis Mac Allister.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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