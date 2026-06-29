Liverpool Gerak Cepat, Said El Mala Jadi Opsi Baru untuk Perkuat Lini Serang

Selebrasi Said El Mala saat mencetak gol untuk FC Koln. (Dok. Bundesliga)
JawaPos.com - Gagal daratkan Yan Diomande di Anfield, Liverpool dikabarkan telah bergabung dengan Tottenham dan Newcastle dalam perburuan pemain sayap muda milik FC Koln Said El Mala di bursa transfer musim panas ini.
Sebelumnya Liverpool merekrut winger muda asal Spanyol Victor Munoz setelah menikung Newcastle. Tim asal Merseyside ini masih ingin menambah satu lagi wajah baru di lini serang.
Melansir dari TEAMTalk, Tim asuhan Andoni Iraola sedang mencari sosok pengganti Mo Salah dalam jangka panjang. Yan Diomande merupakan target utama Liverpool. Namun harga yang dipasang RB Leipzig membuat upaya tersebut menjadi sulit.
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“Liverpool kini menunjukkan ketertarikan pada bintang naik daun FC Koln, Said El Mala, yang kabarnya memiliki nilai pasar sebesar EUR 50 juta,” kabar terbaru dari media Jerman FussballDaten.
Winger 19 tahun ini tampil mengesankan di Jerman berkat kecepatan, kemampuan teknis, dan ketajamannya di depan gawang dengan catatan 27 gol dari 81 laga di level senior. Dia dianggap sebagai talenta menjanjikan yang mampu memberikan dampak instan di Liga Inggris.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa The Reds memandang El Mala sebagai alternatif menarik selain Diomande. Dia mampu beroperasi di kedua sisi maupun sebagai gelandang nomor sepuluh di belakang striker.
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Namun tim asuhan Iraola ini bukan satu-satunya yang menarget El Mala. Pakar transfer TEAMTalk Fraser Fletcher mengungkap, Tottenham juga berminat pada El Mala.
Spurs telah memantau secara rutin pemain timnas Jerman U-21 tersebut sepanjang musim ini. Mereka telah mengadakan pembicaraan dengan pihak agen sang pemain, yang merupakan orang tuanya sendiri, sembari mempertimbangkan langkah perekrutan.
Nottingham Forest dan Newcastle sebelumnya telah menjalin komunikasi aktif dengan pihak sang pemain. Sementara upaya Brentford terhenti setelah klub asal London itu mundur akibat adanya kendala terkait kesepakatan pada awal musim panas ini.
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