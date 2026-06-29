3 Penyebab Liverpool Gagal Menangkan Saga Transfer Yan Diomande

Wonderkid RB Leipzig, Yan Diomande. (AFP)
JawaPos.com – Saga Yan Diomande akhirnya menemui kejelasan baru-baru ini setelah memutuskan untuk tidak akan bergabung dengan Liverpool sebagai klub berikutnya, karena The Reds kini mengalihkan perhatian kepada pemain lain.
Pada bursa transfer musim panas ini, Liverpool berupaya memprioritaskan pencarian untuk pengganti Mohamed Salah, setelah Raja Mesir tersebut hengkang karena tidak memperpanjang kontrak dengan meninggalkan berbagai prestasi trofi serta catatan 257 gol dan 123 assist.
Diomande sempat menjadi salah satu nama utama teratas dalam daftar incaran Liverpool dan tampaknya siap pindah ke Anfield seandainya RB Leipzig menerima tawaran dari tim asal Merseyside ini, namun kini muncul kabar yang memupus harapan tersebut.
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Melansir dari TEAMTalk, berikut tiga penyebab utama gagalnya saga Yan Diomande menuju Anfield:
Winger berusia 19 tahun ini telah memantapkan pilihannya yaitu, menginginkan kepindahan ke juara bertahan Liga Champions, hal ini sudah disampaikan oleh jurnalis transfer The Athletic, David Ornstein baru-baru ini.
Menurut sumber internal, ada tiga alasan utama mengapa sang wonderkid asal Pantai Gading itu lebih memilih klub asal ibu kota Prancis tersebut dibandingkan Liverpool jika ia memutuskan untuk pindah musim panas ini.
“Yang paling utama, Diomande ingin bermain di bawah asuhan Luis Enrique, serta menginginkan kesempatan untuk secara konsisten meraih trofi dan memenangkan Ballon d’Or,” tulis Ornstein.
Kemudian Diomande merasa bahwa PSG adalah klub terbaik baginya untuk saat ini terutama demi mewujudkan dua tujuan terakhir tersebut dan menaruh kepercayaan pada proyek jangka panjang Les Parisiens.
Meskipun Liverpool bersedia membayar EUR 100 juta untuk sang pemain, angka tersebut masih di bawah nilai yang ditetapkan Leipzig, dan kini tinggal menunggu apakah PSG bersedia menyamai angka EUR 130 juta yang diminta oleh klub Bundesliga ini.
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