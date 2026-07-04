Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Sabtu, 4 Juli 2026 | 14.03 WIB

Timnas Indonesia Andalkan Pemain Super League di Piala AFF 2026, Usung Misi Juara!

Rizky Ridho mengunggah pesan persatuan untuk Beckham Putra dan seluruh pemain Timnas Indonesia usai insiden dengan oknum suporter di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani) - Image

Rizky Ridho mengunggah pesan persatuan untuk Beckham Putra dan seluruh pemain Timnas Indonesia usai insiden dengan oknum suporter di SUGBK. (Instagram @rizkyridhoramadhani)

JawaPos.com - Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memberikan bocoran soal skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2026. Dia mengungkapkan bahwa Skuad Garuda akan mengandalkan kombinasi pemain lokal dan diaspora yang bermain di Super League untuk ajang tersebut.

Piala AFF 2026 akan bergulir pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia di bawah komando John Herdman akan memulai persiapannya dengan menggelar pemusatan latihan (TC) di Bali mulai Minggu 5 Juli 2026.

Meski demikian, skuad yang akan diboyong Herdman ke ajang bergengsi se-ASEAN itu masih menjadi misteri. Kemungkinan besar, pelatih asal Inggris itu akan membawa para pemain bintang yang merumput di kompetisi domestik.

Menegenai skuad Timnas Indonesia dalam ajang tersebut, Sumardji membenarkan kalau Skuad Garuda akan mengandalkan pemain-pemain yang berkarier di Super League. Terlebih, Piala AFF tidak masuk kalender FIFA.

“Kami di Piala AFF nanti akan mengandalkan gabungan pemain lokal dan juga diaspora. Hanya saja, diaspora yang dipanggil hanya yang bermain di liga kita (Super League),” kata Sumardji dalam acara diskusi Water Break PSSI Pers di N Brand Experience Center, SCBD, Jakarta Selatan, dipetik Sabtu (4/7/2026).

Sumardji menjelaskan kalau federasi memilih untuk memaksimalkan potensi pemain terbaik yang berkompetisi di Super League saat ini. Dia menyebut, potensi untuk memanggil pemain diaspora agaknya sulit karena jadwal kompetisi yang ada.

“Karena dengan waktu penyelenggaraan, sepertinya tidak memungkinkan jika kami memanggil diaspora yang berkarier di luar negeri," sambungnya.

Sumardji menyampaikan bahwa Timnas Indonesia mengusung misi merebut gelar juara perdananya di Piala AFF. Selama keikutsertaannya sejak edisi perdana tahun 1996, Skuad Haruda nol gelar.

Skuad Garuda bahkan memiliki cap sebagai spesialis runner-up karena sudah mencatat enam kali runner-up (2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020). Catatan tersebut menjadikan Indonesia finalis terbanyak yang belum pernah meraih gelar juara.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Elkan Baggott Diminati Leyton Orient, Bek Timnas Indonesia Berpeluang Tinggalkan Ipswich Town - Image
Sepak Bola Dunia

Elkan Baggott Diminati Leyton Orient, Bek Timnas Indonesia Berpeluang Tinggalkan Ipswich Town

Sabtu, 4 Juli 2026 | 13.44 WIB

Sumardji Yakin John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026, Singgung Sejarah Nol Gelar - Image
Sepak Bola Indonesia

Sumardji Yakin John Herdman Bawa Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026, Singgung Sejarah Nol Gelar

Sabtu, 4 Juli 2026 | 03.10 WIB

Sumardji Wanti-wanti Timnas Indonesia, Jangan Terpancing Provokasi Vietnam di Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Sumardji Wanti-wanti Timnas Indonesia, Jangan Terpancing Provokasi Vietnam di Piala AFF 2026

Sabtu, 4 Juli 2026 | 02.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore