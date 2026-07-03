Sumardji Wanti-wanti Timnas Indonesia, Jangan Terpancing Provokasi Vietnam di Piala AFF 2026

Jelang Piala AFF 2026, Sumardji Ingatkan Timnas Indonesia Waspadai Provokasi Vietnam. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Vietnam disebut menjadi lawan terberat Timnas Indonesia di fase grup ASEAN Championship 2026. Ketua BTN PSSI Sumardji pun mengingatkan Skuad Garuda agar tidak terpancing provokasi yang selama ini menjadi senjata The Golden Star Warriors.
ASEAN Championship 2026 akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.
Menurut Sumardji, Vietnam menjadi pesaing utama yang wajib diwaspadai karena memiliki kualitas permainan sekaligus rivalitas panjang dengan Indonesia.
"Kalau dilihat peta kekuatan, lawan yang benar-benar harus kita waspadai dan perhitungkan di grup adalah Vietnam. Wajib," kata Sumardji dalam acara Water Break PSSI Pers di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Sumardji menilai Vietnam memiliki karakter permainan yang kerap memancing emosi lawan. Berdasarkan pengalamannya mendampingi Timnas Indonesia di berbagai turnamen Asia Tenggara, ia memahami cara Vietnam mengganggu fokus lawan.
"Dan kami tahu bagaimana Vietnam caranya membuat kita terprovokasi, membuat kita lemah, baik secara fisik maupun mental. Mungkin fisik oke, tetapi mental lemah," ujarnya.
"Kenapa? Saya sudah cukup lama mendampingi tim di turnamen Asia Tenggara, jadi saya tahu bagaimana cara mereka bermain," lanjutnya.
Karena itu, Sumardji mengaku terus berdiskusi dengan tim pelatih agar aspek mental pemain menjadi perhatian utama menjelang turnamen.
"Kali ini saya selalu berdiskusi dengan tim kepelatihan dan memberikan masukan agar hal-hal yang selama ini dipakai Vietnam untuk melemahkan mental kita bisa diminimalisasi. Kita harus lebih kuat dari sisi mental. Itu sangat penting karena selama ini kita sering kalah dari sisi mental," tegasnya.
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ASEAN Championship 2026 menjadi turnamen pertama John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia. PSSI berharap pelatih asal Inggris tersebut mampu membawa Skuad Garuda meraih gelar juara untuk pertama kalinya.
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