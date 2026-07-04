10 Peringkat Pemain Berpeluang Raih Ballon d'Or 2026, Wakil Prancis Begitu Mendominasi

Penyerang timnas Prancis Ousmane Dembele cetak hattrick di Piala Dunia 2026. (X/@FIFAWorldCup)
JawaPos.com - Tidak lama lagi Piala Dunia 2026 akan berakhir, dan kita akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang tiga pemain mana yang akan menduduki posisi pertama, kedua, dan ketiga di podium Ballon d'Or 2026.
Akankah Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo kembali secara mengejutkan ke puncak sepak bola? Di tahun Piala Dunia, hampir semuanya mungkin terjadi. Kedua pemain akan menjadi pesaing serius jika Argentina atau Portugal mengangkat trofi Piala Dunia pada 19 Juli.
Namun, Paris Saint-Germain akan memiliki beberapa pemain yang berpotensi merengkuh Ballon d'Or setelah memenangkan Liga Champions musim 2025/2026 setelah mengalahkan Arsenal, yang dinobatkan sebagai juara Liga Premier untuk pertama kalinya sejak 2004.
Di masa lalu, penghargaan individu bergengsi ini didasarkan pada performa pemain sepak bola sepanjang tahun kalender. Namun, kali ini, untuk keempat kalinya dalam sejarah penghargaan ini, suara didasarkan pada hasil sepanjang musim.
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Dengan mempertimbangkan hal itu, kami telah membuat daftar – dan memberi peringkat – 10 pemain yang paling berpeluang memenangkan Ballon d'Or 2026 berdasarkan peluang sukses tim masing-masing serta performa mereka saat ini.
Kami menentukan urutan berdasarkan hal-hal berikut:
10. Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain dan Georgia
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Khvicha Kvaratskhelia selalu berhasil memukau para pendukung setiap kali ia melangkah ke lapangan. Pemain asal Georgia ini adalah ahli dalam situasi 1 lawan 1, menanamkan rasa takut pada bek sayap lawan.
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