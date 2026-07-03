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Risma Azzah Fatin
Jumat, 3 Juli 2026 | 19.19 WIB

Michael Olise Diprediksi Layak Jadi Peraih Ballon d’Or Berkat Performa Cemerlang di Piala Dunia

Michael Olise (Instagram @equipedefrance) - Image

Michael Olise (Instagram @equipedefrance)

JawaPos.com – Michael Olise mendapat pujian besar setelah menampilkan performa mengesankan bersama Prancis pada Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (2/7), Penampilan konsistennya sepanjang turnamen membuat namanya dinilai sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Apresiasi tersebut datang dari mantan pelatih Bayern Munich, Willy Sagnol, yang menyebut Olise layak berada di puncak sepak bola dunia.

Sagnol menilai kualitas permainan Olise jauh melampaui para pemain lain selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, pemain sayap Prancis itu pantas menjadi penerima penghargaan Ballon d’Or apabila mampu mempertahankan performanya hingga akhir tahun. 

Sagnol bahkan menyatakan akan ada sesuatu yang keliru apabila Olise gagal meraih penghargaan tersebut.

Dalam penilaiannya, Sagnol menyoroti karakter permainan Olise yang lebih mengutamakan kepentingan tim dibandingkan pencapaian individu.

Sagnol menyebut Olise tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi terbaik melalui kerja sama dan assist bagi rekan-rekannya. Sikap tersebut dinilai menjadi salah satu keunggulan utama yang membedakannya dari banyak pemain lain.

Sagnol juga membandingkan gaya bermain Olise dengan legenda Prancis, Zinedine Zidane. Menurutnya, kedua pemain memiliki kesamaan karena selalu menempatkan kebutuhan tim di atas kepentingan pribadi. Ia menilai karakter tersebut menjadi teladan positif bagi generasi muda yang ingin berkembang dalam dunia sepak bola.

Pujian terhadap Olise tidak hanya datang dari Sagnol, tetapi juga dari rekan setimnya di Prancis, Kylian Mbappé. Mbappé mengapresiasi keanggunan permainan serta visi Olise dalam membangun serangan selama turnamen berlangsung.

Editor: Novia Tri Astuti
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