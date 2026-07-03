Michael Olise Diprediksi Layak Jadi Peraih Ballon d’Or Berkat Performa Cemerlang di Piala Dunia

Michael Olise (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com – Michael Olise mendapat pujian besar setelah menampilkan performa mengesankan bersama Prancis pada Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (2/7), Penampilan konsistennya sepanjang turnamen membuat namanya dinilai sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Apresiasi tersebut datang dari mantan pelatih Bayern Munich, Willy Sagnol, yang menyebut Olise layak berada di puncak sepak bola dunia.
Sagnol menilai kualitas permainan Olise jauh melampaui para pemain lain selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Menurutnya, pemain sayap Prancis itu pantas menjadi penerima penghargaan Ballon d’Or apabila mampu mempertahankan performanya hingga akhir tahun.
Sagnol bahkan menyatakan akan ada sesuatu yang keliru apabila Olise gagal meraih penghargaan tersebut.
Dalam penilaiannya, Sagnol menyoroti karakter permainan Olise yang lebih mengutamakan kepentingan tim dibandingkan pencapaian individu.
Sagnol menyebut Olise tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi terbaik melalui kerja sama dan assist bagi rekan-rekannya. Sikap tersebut dinilai menjadi salah satu keunggulan utama yang membedakannya dari banyak pemain lain.
Sagnol juga membandingkan gaya bermain Olise dengan legenda Prancis, Zinedine Zidane. Menurutnya, kedua pemain memiliki kesamaan karena selalu menempatkan kebutuhan tim di atas kepentingan pribadi. Ia menilai karakter tersebut menjadi teladan positif bagi generasi muda yang ingin berkembang dalam dunia sepak bola.
Pujian terhadap Olise tidak hanya datang dari Sagnol, tetapi juga dari rekan setimnya di Prancis, Kylian Mbappé. Mbappé mengapresiasi keanggunan permainan serta visi Olise dalam membangun serangan selama turnamen berlangsung.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar