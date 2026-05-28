Tampil Gemilang di Bawah Mistar Ajax Amsterdam, Nilai Pasar Maarten Paes Meroket Jadi Segini 

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, kembali mencuri perhatian publik sepak bola. Penampilannya yang konsisten bersama Ajax Amsterdam sepanjang musim 2025/2026 membuat nilai pasarnya naik signifikan.

Berdasarkan data terbaru, nilai pasar penjaga gawang 28 tahun itu kini mencapai Rp 34,76 miliar. Angka itu naik jauh dibanding sebelumnya yang di kisaran Rp 26,07 miliar. Kenaikan nilai pasar itu dinilai sejalan dengan performa impresif Maarten Paes bersama Ajax. Sejak bergabung dengan klub raksasa Belanda di 2026, Paes mendapat kepercayaan tampil reguler.

Ia mampu menunjukkan kualitasnya di bawah mistar dengan sangat baik. Sepanjang musim ini, Paes tercatat tampil dalam 11 pertandingan bersama Ajax. Meski baru memperkuat klub asal Amsterdam itu pada Februari 2026, kontribusinya terbilang penting. Paes menjaga stabilitas lini belakang tim dengan sangat baik.

Tak hanya di level klub, performa Paes bersama Timnas Indonesia juga jadi sorotan. Sejak resmi membela skuad Garuda pada 2024, ia langsung jadi pemain andalan di posisi penjaga gawang. Kehadirannya memberikan rasa aman di lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi pertandingan penting. Pengalaman bermain di Eropa juga jadi nilai tambah untuk tampil lebih tenang.

Maarten Paes sendiri lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Sebelum ke Ajax, ia membela beberapa klub seperti NEC Nijmegen, FC Utrecht, dan FC Dallas di MLS. Kariernya berkembang stabil dari musim ke musim. Pengalaman di Amerika Serikat juga memperkuat mental dan kualitasnya sebagai penjaga gawang modern.

Dengan tinggi badan 1,91 meter, Paes dikenal punya refleks cepat dan distribusi bola baik. Ia juga mampu membaca permainan lawan dengan tepat. Karakter tersebut membuatnya cocok dengan gaya permainan Ajax yang mengandalkan build-up dari lini belakang. Kenaikan nilai pasar Maarten Paes jadi kabar positif bagi Timnas Indonesia.