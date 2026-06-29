Lepas dari Maarten Paes, Bek Timnas Jepang Ini Justru Nempel Jay Idzes

JawaPos.com - Rumor mengenai masa depan bek Timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu, kembali mencuat menjelang dibukanya bursa transfer musim panas.

Bek berusia 27 tahun itu disebut masuk dalam daftar incaran klub Serie A, Sassuolo, setelah statusnya dipastikan berpisah dengan Ajax Amsterdam pada akhir kontraknya.

Laporan media Belanda, VoetbalPrimeur, menyebut Sassuolo tengah mempertimbangkan merekrut Tomiyasu dengan status bebas transfer.

Situasi tersebut dinilai menjadi peluang menarik bagi klub Italia itu untuk mendapatkan pemain berpengalaman tanpa harus mengeluarkan biaya transfer.

Apabila kepindahan tersebut benar-benar terwujud, Tomiyasu akan kembali merasakan atmosfer sepak bola Italia.

Sebelumnya, ia pernah membela Bologna selama dua musim sebelum hijrah ke Arsenal pada 2021. Pengalamannya di Serie A menjadi salah satu alasan mengapa Sassuolo disebut tertarik memboyongnya.

Yang menarik, transfer ini juga berpotensi mempertemukan Tomiyasu dengan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Bek berusia 26 tahun itu saat ini menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Sassuolo dan tampil konsisten sepanjang musim.

Duet Tomiyasu dan Idzes tentu akan menjadi kombinasi yang menarik. Keduanya sama-sama memiliki postur ideal, kuat dalam duel udara, serta mampu bermain sebagai bek tengah maupun di beberapa posisi bertahan lainnya.