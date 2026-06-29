Lepas dari Maarten Paes, Bek Timnas Jepang Ini Justru Nempel Jay Idzes

Takehiro Tomiyasu. (IMAGO/Sportsphoto)
JawaPos.com - Rumor mengenai masa depan bek Timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu, kembali mencuat menjelang dibukanya bursa transfer musim panas.
Bek berusia 27 tahun itu disebut masuk dalam daftar incaran klub Serie A, Sassuolo, setelah statusnya dipastikan berpisah dengan Ajax Amsterdam pada akhir kontraknya.
Laporan media Belanda, VoetbalPrimeur, menyebut Sassuolo tengah mempertimbangkan merekrut Tomiyasu dengan status bebas transfer.
Baca Juga:Dari Maarten Paes hingga Jay Idzes! Doa Pemain Timnas Indonesia Mengalir Deras ke Striker Baru Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta
Situasi tersebut dinilai menjadi peluang menarik bagi klub Italia itu untuk mendapatkan pemain berpengalaman tanpa harus mengeluarkan biaya transfer.
Apabila kepindahan tersebut benar-benar terwujud, Tomiyasu akan kembali merasakan atmosfer sepak bola Italia.
Sebelumnya, ia pernah membela Bologna selama dua musim sebelum hijrah ke Arsenal pada 2021. Pengalamannya di Serie A menjadi salah satu alasan mengapa Sassuolo disebut tertarik memboyongnya.
Baca Juga:Alberto Aquilani Ambil Alih Kursi Pelatih Sassuolo dari Fabio Grosso, Jay Idzes Punya Pelatih Baru
Yang menarik, transfer ini juga berpotensi mempertemukan Tomiyasu dengan kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Bek berusia 26 tahun itu saat ini menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Sassuolo dan tampil konsisten sepanjang musim.
Duet Tomiyasu dan Idzes tentu akan menjadi kombinasi yang menarik. Keduanya sama-sama memiliki postur ideal, kuat dalam duel udara, serta mampu bermain sebagai bek tengah maupun di beberapa posisi bertahan lainnya.
Kehadiran Tomiyasu juga diperkirakan dapat menambah kedalaman skuad Sassuolo yang bersiap menghadapi kompetisi musim depan.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!