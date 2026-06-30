AC Milan Sukses Daratkan Goncalo Ramos dari PSG, Diikat Kontrak 5 Tahun

Goncalo Ramos resmi menjadi pemain baru AC Milan. (Istimewa)
JawaPos.com - Klub Liga Italia AC Milan resmi mendaratkan penyerang Goncalo Ramos dari klub Liga Prancis Paris Saint-Germain (PSG) pada bursa transfer pemain musim panas ini.
Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, AC Milan mengikat Goncalo Ramos dengan durasi kontrak lima tahun atau hingga 30 Juli 2031 mendatang.
Goncalo Ramos menjadi pemain pertama yang didaratkan AC Milan pada bursa transfer musim panas ini semenjak mengumumkan Ruben Amorim sebagai pelatih baru.
Sementara itu, menurut jurnalis asal Italia Fabrizio Romano bahwa AC Milan mengeluarkan biaya transfer sekira 74 juta euro atau sekira Rp1,5 triliun.
Masih menurut Fabrizio Romano, jika transfer Goncalo Ramos dari PSG ke AC Milan merupakan rekor transfer sepanjang masa dari Rossoneri sepanjang sejarah.
Pemain berusia 25 tahun tersebut pada musim 2025/2026 tampil sebanyak 45 pertandingan di berbagai ajang bersama PSG dan mampu menyumbangkan 12 gol serta dua assist dari total 1.704 menit bermain.
Goncalo Ramos mengawali kariernya di level senior bersama klub Portugal Benfica pada 2020 silam dan tiga musim bermain untuk klub tersebut.
Setelahnya ia berlabuh ke klub Liga Prancis PSG dan tampil sebanyak 131 pertandingan di berbagai ajang serta menyumbangkan 45 gol serta 10 assist dari total 5.394 menit bermain.
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