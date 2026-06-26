Jese Rodriguez Perpanjang Kontrak Bersama Las Palmas, Tepis Isu ke Persib Bandung

Jese Rodriguez perpanjang kontrak dengan Las Palmas. (Dok. Las Palmas)
JawaPos.com - Eks bintang Real Madrid, Jese Rodriguez, resmi memperpanjang kontraknya bersama dengan klub kasta kedua Spanyol, UD Las Palmas. Kabar ini sekaligus menepis rumor kepindahan Rodriguez ke Persib Bandung.
Rodriguez sebelumnya santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Mantan penggawa Real Madrid dan Paris Saint-Germain (PSG) itu digadang-gadang bakal menjadi salah satu rekrutan anyar Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- untuk kompetisi Super League 2026/2027.
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Rumor itu mencuat karena kontrak Rodriguez kebetulan habis pada 25 Juni 2026. Namun kini, masa depan pemain asal Spanyol itu terungkap setelah memperpanjang kontraknya bersama Las Palmas hingga 2028.
“UD Las Palmas dan Jesé Rodríguez akan terus bersama setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak sang pemain selama dua musim ke depan, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan,” tulis Las Palmas dalam laman resminya, dikutip Jumat (26/6/2026).
Rodriguez mendapatkan kontrak baru setelah mencatatkan performa cukup baik bersama Las Palmas musim lalu. Dia mampu membukukan 11 gol dan tiga assist dari 35 pertandingan yang dijalani.
Secara keseluruhan, Rodriguez sudah mencetak 27 gol dalam 108 laga bersama UD Las Palmas. Dia juga membantu timnya finis di posisi kelima klasemen Segunda Division musim 2025/2026.
Dengan demikian, kabar tersebut menepis isu Rodriguez menuju Persib Bandung. Padahal, publik Tanah Air terkhusus Bobotoh sudah sangat antusias menyambut kehadiran sang pemain. Sebab, winger berusia 33 tahun itu bakal membuat lini serangan Pangeran Biru sangat tajam.
Rumor Rodriguez ke Persib Bandung sebenarnya muncul karena tim memang memiliki rekam jejak mendatangkan pemain dengan pengalaman internasional. Di musim lalu, Pangeran Biru secara mengejutkan mendatangkan mantan pemain PSG, Layvin Kurzawa.
Apalagi, Persib Bandung akan melakoni agenda padat pada musim depan. Pangeran Biru akan tampil di empat kompetisi, yakni Super League, Piala Indonesia, ASEAN Club Championship (ACC), dan AFC Champions League (ACL) Two.
Dengan target bersaing di level Asia, Persib Bandung diprediksi tetap mencari pemain berkualitas untuk memperkuat skuad. Namun yang pasti, Rodriguez tidak akan bergabung. Kini, menarik untuk dinantikan siapa pemain bintang yang bakal direkrut manajemen Pangeran Biru.
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