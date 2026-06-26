Bantu Juarai Premier League, Arsenal Resmi Permanenkan Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen

Arsenal resmi permanenkan Piero Hincapie. (@pierohincapie/Instagram)

JawaPos.com - Arsenal resmi mengaktifkan opsi pembelian untuk mendatangkan bek asal Ekuador Piero Hincapie secara permanen dari Bayer Leverkusen. Kesepakatan itu akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Sebelumnya sang pemain telah menjalani masa peminjaman selama satu musim di Emirates Stadium.

Hincapie yang saat ini berusia 24 tahun, tampil impresif pada musim 2025/2026 dengan mencatatkan 39 penampilan di semua kompetisi. Hincapie menjadi bagian penting dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar Premier League, sekaligus memperkuat lini pertahanan yang tampil solid sepanjang musim.

Bek asal Ekuador itu menjalani debutnya bersama The Gunners pada September 2025. Hincapie kemudian menjadi pilihan utama dengan 20 kali tampil sebagai starter di Premier League, membantu tim asuhan Mikel Arteta hanya kebobolan 27 gol sepanjang kompetisi. Hincapie juga dipercaya tampil sebagai starter saat Arsenal menghadapi Paris Saint-Germain (PSG) di final Liga Champions.

Dalam pernyataan resminya, Arsenal menyebut Hincapie sebagai sosok krusial dalam lini pertahanan tim yang saat ini mencatatkan rekor sebagai salah satu pertahanan terbaik dalam tiga musim terakhir Premier League.

Selain itu, Hincapie juga mencetak satu gol selama masa peminjamannya, tepatnya saat menghadapi Wolverhampton Wanderers (Wolves) pada Februari, bulan yang sama ketika Hincapie meraih penghargaan Pemain Terbaik Arsenal.

Sebelum bergabung dengan Arsenal, Hincapie memiliki rekam jejak yang kuat bersama Bayer Leverkusen. Hincapie mencatatkan 166 penampilan selama empat musim dan berperan penting dalam membawa klub itu meraih gelar Bundesliga pertama mereka pada musim 2023/2024 dengan catatan tak terkalahkan di kompetisi domestik.

Dilansir dari situs resmi Arsenal, karier profesional Hincapie dimulai di klub asal Ekuador, Independiente del Valle. Hincapie kemudian melanjutkan karier ke Argentina bersama Talleres pada 2020 sebelum akhirnya hijrah ke Jerman bersama Leverkusen pada 2021.

Di level internasional, Hincapie telah mengoleksi 54 caps bersama tim nasional Ekuador. Hincapie juga telah mewakili negaranya di empat turnamen besar, termasuk Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung.

Pihak Arsenal menyatakan kegembiraannya dapat mempertahankan Hincapie secara permanen dan menyambut kembalinya sang pemain ke London Utara. Meskipun demikian, transfer itu masih menunggu penyelesaian proses regulasi sebelum resmi sepenuhnya diberlakukan.