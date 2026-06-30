Yan Diomande Buka Suara soal Transfer meski Ditahan RB Leipzig: Saya Berharap untuk Pergi

Yan Diomande ungkapkan keinginannya untuk hengkang dari RB Leipzig. (@yandiomande/Instagram)
JawaPos.com - Spekulasi masa depan pemain muda berbakat Pantai Gading Yan Diomande makin memanas di tengah gelaran Piala Dunia 2026. Meski RB Leipzig bersikeras mempertahankan sang pemain, pernyataan terbaru Diomande mengindikasikan keinginan kuat untuk meninggalkan klub dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Liverpool sempat dikabarkan tertarik merekrut pemain berusia 19 tahun itu. Namun, Paris Saint-Germain (PSG) saat ini disebut sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan jasa Yan Diomande.
Yan Diomande tampil dengan performa impresif dalam debutnya di Bundesliga sehingga membuat sang pemain langsung menarik perhatian sejumlah klub elite Eropa. Direktur olahraga RB Leipzig Marcel Schafer menegaskan, klubnya tidak memiliki niat untuk melepas sang pemain dalam waktu dekat.
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Schafer menyatakan dengan tegas bahwa Diomande akan tetap bermain untuk Leipzig musim depan. “Kami memiliki niat yang sangat jelas, Yan Diomande akan bermain untuk RB Leipzig tahun depan. Kami tidak akan mundur dari itu. Kami tahu apa yang kami miliki dalam dirinya,” ujar Schafer dikutip dari TNT Sports.
Schafer menambahkan, meskipun Diomande berpotensi berkembang lebih jauh dan naik ke level berikutnya, hal itu bukan rencana untuk saat ini. “Tentu saja, jika Yan terus berkembang seperti ini, akan tiba waktunya kami memberinya kesempatan untuk melangkah ke tahap berikutnya, tetapi bukan tahun ini,” lanjut Schafer.
Namun, situasi semakin panas setelah Diomande berbicara kepada media menjelang laga fase gugur Pantai Gading melawan Norwegia. Diomande secara terbuka mengungkapkan ekspektasi untuk hengkang dari Leipzig.
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“Saya pikir, seperti yang saya katakan, impian saya adalah bermain untuk negara saya dan menciptakan sejarah bersama mereka,” kata Diomande.
Sang atlet juga menegaskan bahwa urusan transfer akan diserahkan kepada agennya, sedangkan dirinya memilih fokus penuh pada Piala Dunia. “Saya berharap untuk pergi, tentu saja. Saya memiliki agen yang akan mengurus sisanya. Namun, yang paling penting sekarang ialah fokus pada Piala Dunia dan mencetak sejarah bersama negara saya,” lanjut dia.
Diomande menjadi salah satu sorotan utama sepanjang turnamen. Secara performa, Diomande menunjukkan kualitas yang menjadikannya incaran banyak klub besar, melanjutkan lonjakan kariernya yang pesat sejak musim lalu masih bermain di klub kasta kedua Spanyol, Leganes.
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