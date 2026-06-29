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Bramasta JP
Senin, 29 Juni 2026 | 15.30 WIB

Andoni Iraola Dapat Dukungan Jurgen Klopp untuk Bangkitkan Kejayaan Liverpool

Jurgen Klopp (kiri) dan Andoni Iraola (kanan). (Charlotte Wilson/Offside) - Image

Jurgen Klopp (kiri) dan Andoni Iraola (kanan). (Charlotte Wilson/Offside)

JawaPos.com - Jurgen Klopp meyakini Andoni Iraola akan meraih kesuksesan bersama Liverpool di musim mendatang. Dia memberi catatan bahwa mereka membutuhkan sedikit keberuntungan mendapat kejayaan di sepanjang perjalanan.

Sebagai pelatih legendaris di Anfield, Jurgen Klopp menikmati masa sembilan tahun penuh trofi saat memimpin The Reds Liverpool. Mulai dari gelar Liga Champions keenam dan mengakhiri penantian panjang gelar Liga Inggris sebelum mundur pada musim 2023/202024.

Penerus Jurgen Klopp selanjutnya, Arne Slot sempat membawa Liverpool kembali ke puncak kompetisi kasta tertinggi Inggris pada kesempatan pertama. Namun Slot dipecat di akhir musim lalu setelah tim terseok-seok finis di peringkat kelima.

Kemudian, Andoni Iraola resmi ditunjuk sebagai pemimpin ruang ganti Liverpool pada awal bulan ini. Jurgen Klopp mendukung Andoni Iraola untuk membawa tim asal Merseyside ini kembali ke masa kejayaan.

“Kini mereka (Liverpool) bisa memulai lagi dengan manajer baru (Andoni Iraola), yang juga pelatih hebat sama seperti Arne Slot, namun segalanya harus berjalan selaras. Kerja sama harus terjalin dalam jangka panjang, dan untuk itu, Anda (tim) juga butuh keberuntungan," tutur Jurgen Klopp.

"Ada situasi di Liverpool sebelum musim lalu yang tidak diduga siapa pun, dan menghadapi hal-hal semacam itu sungguh sulit," ujar Klopp, merujuk pada peristiwa yang menimpa Diogo Jota pada musim panas lalu.

"Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi musim lalu sudah berlalu, dan kini mereka bisa menatap masa depan (untuk kembali meriah kesuksesan di Inggris dan Eropa),” ucap manajer kelahiran Jerman tersebut.

Era baru Iraola di Anfield kini dimulai dengan kedatangan sosok Jeremy Jacquet yang sudah diresmikan sejak Februari lalu, kemudian The Reds baru saja merampungkan transfer winger muda Osasuna, Victor Munoz.

Namun masih banyak pekerjaan rumah bagi pelatih asal Spanyol tersebut, pasalnya mereka sudah kehilangan, Ibrahima Konate, Andy Robertson, dan Mohamed Salah yang hengkang secara gratis karena kontraknya habis.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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