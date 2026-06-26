Aku Ingin Mereka Kalah! Pesan Mengejutkan Jose Mourinho untuk Para Pemain Real Madrid yang Main di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Jose Mourinho melontarkan pernyataan yang langsung mencuri perhatian jelang dimulainya tugas keduanya sebagai pelatih Real Madrid. Manajer asal Portugal itu secara bercanda mengaku berharap para pemain Los Blancos yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026 segera tersingkir.

Alasannya sederhana. Mourinho ingin seluruh pemainnya kembali lebih cepat agar persiapan pramusim Real Madrid bisa berjalan maksimal.

Pelatih berusia 63 tahun itu resmi kembali ke Santiago Bernabeu setelah 13 tahun meninggalkan klub. Ia ditunjuk menggantikan Álvaro Arbeloa dengan misi mengembalikan Madrid ke jalur juara setelah dua musim tanpa meraih trofi besar.

Mourinho Ingin Pemain Madrid Cepat Pulang Melansir Sports Illustrated, dalam perbincangan bersama Adebayo Akinfenwa di podcast Beast Mode On, Mourinho ditanya mengenai harapannya selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Jawabannya justru membuat banyak orang tersenyum.

"Kau mau tahu yang sebenarnya? Aku ingin para pemain Real Madrid kalah dan pergi berlibur. Karena aku ingin para pemain kembali untuk pramusim."

Meski terdengar kontroversial, komentar tersebut disampaikan Mourinho sambil bercanda. Fokus utamanya memang memastikan para pemain memiliki waktu persiapan yang cukup sebelum musim baru dimulai.

Pramusim Dimulai Sebelum Final Piala Dunia Mourinho dijadwalkan mulai memimpin latihan Real Madrid di Valdebebas pada 13 Juli. Masalahnya, final Piala Dunia baru akan digelar enam hari kemudian, tepatnya pada 19 Juli.

Saat ini Madrid memiliki 13 pemain tim utama yang masih tampil di Piala Dunia. Jumlah itu bahkan diperkirakan bertambah jika transfer Denzel Dumfries rampung.