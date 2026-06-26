Real Madrid Aktifkan Klausul Nico Paz, Como Diberi Batas Waktu untuk Ambil Keputusan

Nico Paz dikabarkan kembali ke Real Madrid. (ig @nicopaz1o)
JawaPos.com - Masa depan gelandang muda berbakat Nico Paz kembali menjadi sorotan pada bursa transfer musim panas. Real Madrid secara resmi telah mengonfirmasi kepada klub Italia Como bahwa mereka mengaktifkan klausul pembelian kembali pemain berusia 21 tahun tersebut dengan nilai €9 juta.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Real Madrid yang sejak awal tetap memantau perkembangan Nico Paz meski sang pemain telah meninggalkan Santiago Bernabeu untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak di Serie A bersama Como.
Dalam kesepakatan yang telah disampaikan kepada pihak Como, Real Madrid tidak hanya mengaktifkan klausul buyback, tetapi juga memberikan kesempatan kepada klub Italia tersebut untuk mempertahankan Nico Paz.
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Como memiliki opsi membeli kembali sang pemain dengan nilai €60 juta, namun keputusan itu harus diambil paling lambat pada Senin mendatang. Situasi ini membuat Como berada dalam posisi yang cukup rumit.
Di satu sisi, Nico Paz tampil menjanjikan dan menjadi salah satu pemain muda yang menarik perhatian sepanjang musim. Di sisi lain, nilai €60 juta tentu merupakan angka yang sangat besar bagi klub yang masih membangun kekuatan untuk bersaing di kasta tertinggi sepak bola Italia.
Apabila Como tidak menggunakan opsi tersebut hingga batas waktu yang ditentukan, Nico Paz akan resmi kembali menjadi pemain Real Madrid pada pekan depan. Namun, kembalinya sang gelandang ke Madrid belum tentu berarti dia akan langsung masuk skuad utama untuk musim mendatang.
Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Real Madrid membuka kemungkinan untuk kembali melepas Nico Paz apabila ada tawaran yang sesuai. Bahkan, nilai transfer yang dipatok diyakini akan berada di atas €60 juta, jauh lebih tinggi dibanding biaya yang mereka keluarkan untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali.
Kondisi tersebut menunjukkan bagaimana Real Madrid melihat potensi besar yang dimiliki pemain asal Argentina itu. Perkembangan Nico Paz dalam beberapa musim terakhir dinilai cukup signifikan sehingga nilai pasarnya terus meningkat.
Kini perhatian tertuju pada keputusan Como dalam beberapa hari ke depan. Jika klub Italia tersebut berani mengeluarkan dana besar, Nico Paz bisa tetap melanjutkan kariernya di Serie A.
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