Bakat Keturunan Indonesia Orion Nettl Resmi Dikontrak NEC Nijmegen Hingga 2027, Ini Profilnya

JawaPos.com - Kabar baik datang dari Belanda untuk pencinta sepak bola Indonesia. Talenta muda berdarah Indonesia Orion Zia Solon Nettl resmi menandatangani kontrak profesional bersama NEC Nijmegen hingga 2027.

Dalam kesepakatan tersebut, klub NEC Nijmegen juga menyertakan opsi perpanjangan kontrak selama satu musim. Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam perjalanan karier Orion Nettl yang baru berusia 18 tahun.

Dengan kontrak profesional pertama, Orion Nettl kini memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang dan bersaing menuju level tertinggi bersama NEC Nijmegen. Orion dikenal sebagai pemain yang memiliki fleksibilitas tinggi di lini depan.

Dia dapat dimainkan sebagai gelandang serang, winger kiri, maupun penyerang. Kemampuan bermain di beberapa posisi menjadi nilai tambah yang membuatnya memiliki peluang besar untuk terus mendapatkan kepercayaan dalam proses pengembangan pemain muda di klub.

Bagi publik Indonesia, Orion juga memiliki ikatan keluarga yang menarik. Dia memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya yang lahir di Semarang, Jawa Tengah.

Sementara itu, ayahnya berasal dari Inggris. Latar belakang tersebut membuat namanya mulai mendapat perhatian dari pencinta sepak bola Tanah Air.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemain keturunan Indonesia yang berkembang di kompetisi Eropa memang semakin banyak mendapat sorotan. Kehadiran Orion menambah daftar pemain muda berdarah Indonesia yang berkarir di Belanda dan berpotensi berkembang menjadi pemain profesional di level senior.

Meski masih berada di awal perjalanan karir, usia Orion yang baru menginjak 18 tahun menjadi modal penting. Dia masih memiliki waktu yang panjang untuk meningkatkan kualitas permainan, menambah pengalaman, dan membuktikan diri agar mampu menembus tim utama NEC Nijmegen.