Komisi XIII DPR RI Dukung Penuh Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker 

JawaPos.com - Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh terkait rekomendasi naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Erick Thohir selaku Menpora RI sekaligus Ketum PSSI menyambut baik dukungan penuh yang diberikan Komisi XIII DPR RI. Dia mengatakan, proses naturalisasi merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional.

"Komisi XIII memang selama ini sudah membantu kami di Kemenpora, Kementerian Hukum, dan cabang olahraga lainnya dimana sesuai RPJM Bapak Presiden bahwa kita punya target-target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade bahkan juga Piala Dunia," urai Erick Thohir, Rabu (17/6/2026).

Erick menilai dukungan dari DPR RI merupakan bentuk komitmen untuk membuka jalan prestasi bagi para atlet yang mengharumkan nama bangsa. Harapannya, sinergi ini bisa meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional.

"Ini juga bagian komitmen pemerintah, dan DPR RI untuk membuka jalan prestasi anak bangsa. Prestasi para atlet yang sudah mengibarkan bendera Merah Putih dan juga mencerminkan kedigdayaan olahraga Indonesia. Dengan adanya kerja sama ini, kita terus dorong peningkatan olahraga dan merangkul semua pihak yang bisa mengibarkan bendera Merah Putih," terangnya.

Sebelumnya, proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker sudah mendapat persetujuan dari Komisi X DPR RI. Kini, kedua pemain tersebut tinggal menanti proses selanjutnya sebelum resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).