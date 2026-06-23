Erick Thohir Angkat Bicara soal Rumor Dua Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia

Erick Thohir di Kantor Kemenpora. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, buka suara soal rumor dua pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Erick mengatakan dirinya belum bisa bicara banyak karena masih menunggu kepastian hitam di atas putih.
Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini tengah memproses dua calon pemain keturunan baru untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dua pemain itu adalah Luke Vickery dan Mitchell Baker, yang prosesnya akan dibahas dalam sidang paripurna DPR RI.
Meski demikian, manuver PSSI dilaporkan tidak berhenti sampai disitu. Menurut kabar yang beredar, federasi akan memproses dua calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Kabar tersebut dihembuskan oleh Staf Khusus Menteri Hukum Republik Indonesia, Noor Korompot.
Noor Korompot menyebut kalau dua calon pemain naturalisasi tersebut masuk pada kloter kedua. Bocorannya, masing-masing pemain tersebut berasal dari Jerman dan Belanda.
Menjawab isu tersebut, Erick belum bisa mengungkap identitas calon pemain naturalisasi tersebut. Pasalnya, belum ada perjanjian hitam di atas putih.
"Saya belum dapat hitam di atas putihnya. Kembali, saya tidak mau membuat pernyataan sebelum saya mendapatkan hitam di atas putih,” kata Erick kepada wartawan termasuk JawaPos.com di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
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Pria yang juga menjabat sebagai Ketum PSSI itu mengatakan bahwa dirinya ingin terlebih dahulu berdiskusi dengan John Herdman terkait strategi jangka panjang Timnas Indonesia. Kata Erick, pembahasan mengenai hal tersebut juga telah disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Jumat (19/6) lalu.
“Dan saya mau dengar dari Coach John langsung seperti apa strateginya, dan tentu saya harus laporkan ke pemerintah, Bapak Presiden, bahwa strategi jangka panjang tim nasional seperti ini," ujarnya.
“Apalagi kemarin Coach John sudah ketemu Bapak Presiden langsung, dan Bapak Presiden menanya apa strategi besarnya, dan di mana posisi PSSI dan Pemerintah untuk mendukung. Dan Bapak Presiden bilang, ‘Saya dukung sepenuhnya’,” tambah Erick.
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