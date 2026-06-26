4 Sistem Penentu Tim Peringkat Ketiga Lolos Babak 32 Besar Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 menerapkan format baru dengan melibatkan 48 tim peserta yang terbagi dalam 12 grup.

Dalam sistem ini, dua tim terbaik dari setiap grup akan langsung lolos ke babak 32 besar, sedangkan delapan tim peringkat ketiga terbaik juga mendapatkan kesempatan melanjutkan turnamen.

Berikut 4 sistem yang peringkat tiga dalam fase grup di Piala Dunia FIFA 2026 dapat lolos ke babak 32 besar, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (26/6).

1. Perolehan Poin Menjadi Faktor Utama Penentuan Peringkat Ketiga

Jumlah poin menjadi indikator pertama yang digunakan untuk menentukan delapan tim peringkat ketiga terbaik di fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Tim dengan jumlah poin lebih tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke babak 32 besar dibandingkan tim lain yang memiliki poin lebih rendah. Berdasarkan perhitungan sementara, tim yang mengoleksi lima poin dipastikan memiliki peluang kuat untuk melaju ke fase gugur.

2. Selisih Gol Menentukan Posisi Jika Perolehan Poin Sama

Apabila terdapat beberapa tim peringkat ketiga dengan jumlah poin yang sama, FIFA menggunakan selisih gol sebagai faktor penentu berikutnya. Selisih gol dihitung berdasarkan jumlah gol yang dicetak dan jumlah gol yang diterima selama pertandingan fase grup. Tim dengan catatan selisih gol lebih baik akan berada di posisi lebih tinggi dalam klasemen peringkat ketiga.

3. Jumlah Gol dan Catatan Fair Play Menjadi Penentu Tambahan

Jika selisih gol masih sama, jumlah gol yang berhasil dicetak selama fase grup menjadi pertimbangan berikutnya dalam menentukan peringkat tim. Setelah itu, FIFA akan melihat catatan fair play atau perilaku tim selama pertandingan, termasuk jumlah kartu yang diterima pemain. Sistem ini diterapkan untuk memberikan penilaian tambahan apabila beberapa tim memiliki catatan kompetitif yang sama.