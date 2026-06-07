Rilis Single Baru ‘Dream With Us’ untuk Piala Dunia FIFA 2026, TWS Memikat Perhatian

TWS. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Memiliki karya spektakuler, boygrup Korea TWS akan menyanyikan lagu penyemangat resmi Tim Korea untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang.
Dilansir dari Soompi, Sabtu (6/6), memikat perhatian, tentunya hal ini menjadi sesuatu yang sangat dinantikan penggemarnya.
Pada tanggal 5 Juni, PLEDIS Entertainment mengumumkan bahwa TWS akan merilis single digital baru mereka ‘Dream With Us’ minggu depan.
Lagu ini menjadi penyemangat resmi tim nasional sepak bola Republik Korea, akan dirilis secara online pada tanggal 11 Juni pukul 18.00 KST.
Menariknya, lagu ini menggambarkan kisah anak muda yang berlari menuju mimpi bersama dengan pesan penuh harapan.
Selain itu, lagu ini menyoroti, jika kita percaya pada keajaiban bersama, keajaiban akan dimulai, yang makin membuat antusias.
TWS, yang diangkat sebagai duta resmi Asosiasi Sepak Bola Korea musim gugur lalu, meluncurkan Dream With Us untuk pertama kalinya pada pertandingan persahabatan antara Korea Selatan dan El Salvador pada 4 Juni.
Para anggota TWS berkomentar, “Kami sangat senang dapat mendukung tim nasional sepak bola Republik Korea dengan lagu kami.”
Sang idol mengungkap, “Mengingat betapa kerasnya para pemain bekerja untuk mempersiapkan Piala Dunia ini.”
Mereka menambahkan, “Kami, TWS, juga akan mendukung mereka dengan sepenuh hati agar memberikan penampilan yang mengesankan.”
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