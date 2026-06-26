19 Negara Pastikan Tiket Babak 32 Besar Piala Dunia FIFA 2026 Dengan Performa Gemilang

JawaPos.com – Piala Dunia FIFA 2026 mulai memasuki fase gugur dengan 32 tim memastikan tempat di babak 32 besar.

Format baru dengan 48 peserta membuat delapan tim peringkat ketiga terbaik dari fase grup turut mendapatkan tiket ke babak selanjutnya. Sejumlah negara unggulan maupun kejutan berhasil mengamankan posisi setelah menyelesaikan pertandingan grup masing-masing.

Dari Grup A, Meksiko dan Afrika Selatan memastikan langkah ke babak 32 besar setelah tampil konsisten sepanjang fase grup. Amerika Serikat juga berhasil lolos dari Grup D bersama Australia yang mengamankan posisi kedua klasemen. Sementara itu, Jerman dari Grup E, Argentina dari Grup J, serta Prancis dan Norwegia dari Grup I turut memastikan keberlanjutan perjalanan mereka di turnamen.

Beberapa negara lain yang berhasil melaju ke babak gugur adalah Kolombia dari Grup K, Swiss dan Kanada dari Grup B, serta Brasil dan Maroko dari Grup C. Bosnia dan Herzegovina juga mendapatkan tiket setelah menjadi salah satu tim peringkat ketiga terbaik di fase grup. Keberhasilan tersebut membuat persaingan menuju babak selanjutnya semakin terbuka dengan hadirnya sejumlah tim dari berbagai kawasan.

Pada Grup E, Ekuador berhasil lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik setelah mencatat hasil penting melawan Jerman. Pantai Gading juga memastikan tempat di babak 32 besar setelah finis sebagai runner-up Grup E. Selain itu, Belanda, Jepang, dan Swedia dari Grup F berhasil melanjutkan perjuangan mereka setelah menyelesaikan pertandingan fase grup dengan hasil yang cukup untuk lolos.

Daftar tim yang telah memastikan lolos ke babak 32 besar menunjukkan persaingan ketat dalam format baru Piala Dunia FIFA 2026. Tim-tim tersebut akan memulai perjalanan di fase gugur yang berlangsung pada 28 Juni hingga 3 Juli. Babak ini akan menentukan negara mana yang mampu melangkah lebih jauh menuju perebutan gelar juara dunia.

Berikut tim yang resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026, seperti dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum'at (26/6).

· Meksiko (Grup A)

· Amerika Serikat (Grup D)