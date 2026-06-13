AI Prediksi 4 Negara Ini Jadi Kandidat Juara Piala Dunia 2026 Berdasarkan Analisis Data Performa

Lionel Messi (Bein Sports)
JawaPos.com - Perusahaan konsultan asal Prancis, AVISIA, melalui penelitian berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), merilis prediksi mengenai peluang negara peserta dalam memenangkan Piala Dunia FIFA 2026.
Analisis tersebut menggunakan berbagai data, mulai dari performa menyerang, pertahanan, kebugaran pemain, kedalaman skuad, hingga statistik individu para pemain utama.
Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, terdapat 4 negara yang dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (13/6).
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1. Prancis
Prancis menjadi salah satu negara dengan peluang tertinggi untuk memenangkan Piala Dunia FIFA 2026 berdasarkan analisis kecerdasan buatan. Tim berjuluk Les Bleus tersebut memperoleh prediksi peluang juara sebesar 21 persen bersama Argentina. AI menilai Prancis memiliki kekuatan utama pada sektor serangan yang dihuni pemain berkualitas seperti Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, dan Michael Olise. Selain kemampuan menyerang, Prancis juga dianggap memiliki pertahanan kuat serta tingkat kebugaran pemain yang berada di antara tim terbaik dalam turnamen.
2. Argentina
Argentina juga menempati posisi teratas dalam prediksi AI sebagai kandidat juara Piala Dunia 2026. Tim asuhan Lionel Scaloni tersebut mendapatkan peluang sebesar 21 persen berkat kekuatan kolektif dan organisasi permainan yang konsisten. Model analisis menyoroti peran Lionel Messi dalam memimpin permainan serta kemampuan Argentina menjaga kekompakan antarpemain. Selain itu, performa kiper Emiliano Martínez dalam menghadapi situasi tekanan tinggi menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang Argentina.
3. Spanyol
Spanyol menjadi salah satu kandidat kuat berikutnya dengan peluang juara sebesar 20 persen berdasarkan perhitungan kecerdasan buatan. AI menilai kekuatan utama Spanyol terletak pada gaya bermain yang mengandalkan penguasaan bola serta kualitas lini tengah. Kehadiran Rodri dianggap menjadi faktor penting karena mampu memberikan keseimbangan dalam permainan tim. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman di level internasional, Spanyol dinilai memiliki kemampuan untuk bersaing hingga tahap akhir turnamen.
4. Brasil
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