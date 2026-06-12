Brighton Ajukan Tawaran untuk Luka Vuskovic, Tottenham Terancam Kehilangan Talenta Muda

Brighton ajukan tawaran £30 juta untuk Luka Vuskovic dari Tottenham Hotspur. (Istimewa)
JawaPos.com - Brighton & Hove Albion dikabarkan mengambil langkah serius untuk mendatangkan bek muda berbakat Luka Vuskovic dari Tottenham Hotspur.
Klub Premier League Brighton disebut mengajukan tawaran senilai £30 juta untuk mengamankan jasa Luka Vuskovic, pemain Tottenham berusia 19 tahun itu pada bursa transfer musim panas. Nama Vuskovic jadi perhatian banyak klub Eropa dalam beberapa bulan terakhir.
Bek asal Kroasia Luka Vuskovic dinilai sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di posisinya berkat kombinasi fisik yang kuat, kemampuan membaca permainan, serta kualitas saat membangun serangan dari lini belakang.
Meski masih berusia muda, perkembangan Vuskovic dalam beberapa musim terakhir membuat banyak pengamat yakin bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu bek elite Eropa di masa depan.
Tak heran jika sejumlah klub terus memantau situasinya menjelang dibukanya jendela transfer.
Di tengah ketertarikan dari berbagai tim, Brighton justru muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain.
Selain berani mengajukan tawaran besar, klub berjuluk The Seagulls itu juga dianggap mampu menawarkan jalur perkembangan yang ideal bagi pemain muda. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Vuskovic lebih tertarik melanjutkan karir bersama Brighton dibandingkan opsi lainnya.
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Keputusan tersebut bukan semata-mata karena faktor finansial, melainkan lebih kepada proyek olahraga yang ditawarkan klub asal pantai selatan Inggris tersebut. Salah satu alasan utama yang membuat Brighton berada di posisi terdepan adalah sosok pelatih Fabian Hurzeler.
Pelatih muda asal Jerman itu dikenal memiliki visi permainan yang jelas dan reputasi yang baik dalam mengembangkan pemain muda. Kesamaan pandangan mengenai perkembangan karier jangka panjang disebut menjadi faktor penting dalam ketertarikan Vuskovic.
Brighton dalam beberapa tahun terakhir berhasil membangun reputasi sebagai klub yang mampu mengembangkan talenta muda sebelum bersinar di level tertinggi. Model pengembangan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pemain muda yang ingin mendapatkan menit bermain reguler sekaligus berkembang secara bertahap.
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