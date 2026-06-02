Savinho Tertarik Gabung Tottenham Hotspur, Manchester City Siap Lepas

JawaPos.com - Tottenham Hotspur terus memburu pemain sayap andalan Manchester City Savinho. Meski kontrak sang pemain berakhir pada Juni 2031, The Citizens bisa melepaskannya.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Savinho tertarik untuk pindah ke Tottenham Hotspur. Untuk saat ini, dia dan Tottenham Hotspur sedang bernegosiasi.

"Savinho, terbuka untuk bergabung. Spurs sedang melakukan pembicaraan karena Manchester City bisa saja membiarkannya pergi. Negosiasi sedang berlangsung untuk Sávio setelah kesepakatan terungkap pada bulan Mei, pemain sayap asal Brasil itu sudah menjadi target utama Spurs musim panas lalu," tulis Fabrizio Romano di Instagram.

Dalam proses transfer ini, Tottenham Hotspur sangat percaya diri bisa memboyong Savinho. Sementara Manchester City, bersedia melepas pemain 22 tahun tersebut jika ada tawaran yang sesuai.

"Tottenham mengalami kemajuan dalam hal kesepakatan pribadi dan yakin dengan kesepakatan ini, Man City dapat menjual Savinho jika ada tawaran yang bagus," tutup Fabrizio Romano.

Savinho didatangkan pada musim lalu dan menjadi andalan Pep Guardiola. Pemain timnas Brasil tersebut punya koleksi 12 assist di musim perdananya dan mencetak dua gol di semua kompetisi.

Sayangnya, penurunan performa dari perolehan assist justru menurun di musim keduanya. Savinho hanya menciptakan empat assist dan lima gol di semua kompetisi.