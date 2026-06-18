Jelang Piala ASEAN 2026, Singapura Gelar TC Sebulan dan Uji Coba Lawan Klub Jepang

Timnas Singapura. (Istimewa)
JawaPos.com - Singapura mulai memanaskan mesin menjelang bergulirnya Piala ASEAN Hyundai 2026. Federasi sepak bola negara tersebut resmi mengumumkan daftar pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan (TC) jangka panjang sebagai bagian dari persiapan menghadapi turnamen terbesar di kawasan Asia Tenggara itu.
Di bawah arahan pelatih kepala Gavin Lee, Singapura akan memulai program latihan pada 23 Juni 2026. Tahap pertama TC berlangsung di Singapura selama kurang lebih dua pekan sebelum rombongan bertolak ke Jepang pada 6 Juli 2026.
Program persiapan ini menjadi salah satu yang paling serius yang dilakukan Singapura dalam beberapa tahun terakhir. Selain menjalani latihan intensif, mereka juga telah menjadwalkan sejumlah pertandingan uji coba selama berada di Jepang.
Beberapa lawan yang akan dihadapi adalah FC Ryukyu, Okinawa FC, dan Albirex Niigata. Rangkaian laga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapan tim sebelum tampil di Piala ASEAN yang dijadwalkan mulai berlangsung pada 24 Juli 2026.
Dalam daftar pemain yang dipanggil, Gavin Lee memadukan sejumlah pemain senior berpengalaman dengan talenta muda yang tengah berkembang.
Nama-nama seperti Izwan Mahbud, Hariss Harun, Shawal Anuar, hingga Song Ui-yong kembali menjadi andalan untuk memberikan keseimbangan di dalam skuad.
Sementara itu, lini pertahanan diperkuat oleh sejumlah pemain yang merumput di luar negeri seperti Irfan Fandi yang bermain bersama Port FC di Thailand serta Amirul Adli yang berkarier di Negeri Sembilan, Malaysia.
Di sektor tengah, Singapura masih mengandalkan kreativitas Kyoga Nakamura dan Jacob Mahler.
Selain itu, pemain muda Nathan Mao Xi Zuan yang baru berusia 18 tahun juga mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya selama pemusatan latihan.
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