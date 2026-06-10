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Antara
Rabu, 10 Juni 2026 | 15.46 WIB

Jelang Piala ASEAN 2026, Herdman Menilai Pelatih Vietnam sedang Memantau Timnas Indonesia

John Herdman dan Ole Romeny (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

John Herdman dan Ole Romeny (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman menilai pelatih Vietnam Kim Sang-sik tengah memantau timnas dengan menyaksikan langsung laga Garuda menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa.

Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu menarik perhatian lantaran Vietnam dan Indonesia berada dalam grup yang sama pada Piala ASEAN 2026 akhir Juli nanti.

"Saya pikir pelatih Vietnam malam ini sedang melakukan pemantauan pemain dan tim (Indonesia)," kata Herdman pada jumpa pers setelah pertandingan di SUGBK, Selasa.

Sang-sik sendiri mengungkapkan memang tengah mengamati permainan Indonesia. 

Kedatangannya di SUGBK tertangkap kamera wartawan saat memasuki tribun VIP barat SUGBK pada babak kedua, setelah Indonesia menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Ole Romeny pada menit ke-11.

Herdman meyakinkan wartawan bahwa tim yang disaksikan Sang-sik kemungkinan akan berbeda dengan tim yang tampil dalam Piala Asean karena berbeda dari pertandingan malam ini yang diisi pemain-pemain dari Eropa, dalam Piala ASEAN timnya akan menurunkan pemain lokal yang mayoritas bermain di dalam negeri.

"Kami sudah mengerjakan beberapa hal itu sejak Mei. Jeda internasional Juni memang berbeda karena kami diperkuat banyak pemain yang berbasis di Eropa," kata dia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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