Eliano Reijnder Dicoret dari 2 FIFA Matchday, Tapi Disinyalir Bakal Main di Piala ASEAN 2026

JawaPos.com - Pelatih timnas Indonesia John Herdman memberi sinyal Eliano Reijnders akan masuk skuadnya untuk ASEAN Hyundai Cup 2026 (Piala ASEAN 2026) yang dimulai pada akhir Juli nanti, dikutip dari ANTARA.

Hal ini dikatakan Herdman setelah Eliano tak dipanggilnya untuk dua laga FIFA Match Day timnas Indonesia melawan Oman pada Jumat (5/6) dan Mozambik pada Selasa (9/6) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Dalam latihan di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, Herdman mengungkapkan alasannya tak memanggil Eliano adalah sang pemain sedang mengalami cedera setelah mengantarkan klubnya Persib Bandung menjuarai BRI Super League musim ini.

"Kami tidak ingin ketika Eliano datang untuk persiapan AFF, dia masih harus menjalani rehabilitasi cedera," kata Herdman ketika ditemui awak media di Stadion Madya, Senin.

Kualitas Eliano sendiri sudah dilihat oleh Herdman secara langsung pada dua laga pertamanya ketika Indonesia berlaga di FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts dan Nevis dan Bulgaria.

Dalam dua laga itu, adik dari pemain Manchester City dan pemain timnas Belanda Tijjani Reijnders tersebut tampil sebagai pemain pengganti.

Di musim ini sendiri, Eliano yang baru pertama kali berkompetisi di sepak bola Indonesia, menyelesaikan musim bersama Maung Bandung dengan 38 penampilan dan tiga assist di semua kompetisi.

Sementara itu, sinyal yang sama juga dikatakan Herdman untuk Jordi Amat yang memperkuat Indonesia di FIFA Series bulan Maret, namun namanya tak masuk skuad FIFA Match Day bulan ini.